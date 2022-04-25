Elon Musk-Twitter pazarlığında anlaşma bugün çıkabilir

Sosyal medya şirketi Twitter'in yönetimi, Şirket'i satın almak isteyen Elon Musk ile masaya oturdu.

CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Twitter yönetimi ile Elon Musk arasında bugün içinde bir anlaşmaya varılması olasılığı yüksek.

Kaynaklar, Twitter yönetiminin Elon Musk'ın daha önceki açıklamasında ifade ettiği "en iyi ve nihai teklif" olan hisse başına 54,20 doları kabul etmeye hazır olduğunu da öne sürdüler.

Twitter yönetiminin 43 milyar doları bulacak anlaşmanın kabul edilmesini hissedarlara tavsiye etme kararını bugün açıklaması beklenmekle birlikte, son dakikada müzakerelerin çökebileceği de ifade ediliyor.