Elon Musk ve Twitter, 44 milyar dolarla satışta anlaştı

Sosyal medya şirketi Twitter'in yönetimi, şirketi satın almak isteyen ABD'li milyarder Elon Musk ile satış konusunda anlaştı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde pazarlıklarda son noktaya gelindiği belirtiliyordu.

Kaynaklar, Twitter yönetiminin Elon Musk'ın daha önceki açıklamasında ifade ettiği "en iyi ve nihai teklif" olan hisse başına 54,20 doları kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Twitter'dan açıklama: Anlaşma sağlandı

Satışla ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı belirtilerek işlemin tamamlanmasından sonra Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği belirtildi.

Musk: Twitter dijital şehir meydanıdır

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.

Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.