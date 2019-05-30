Elringklinger TR, 160 milyonTL ciro hedefliyor

30 Mayıs 2019

Elringklinger’in Türkiye’deki tek tesisinin bulunduğu Bursa’da, ısı kalkanı alanındaki üretimiyle pazardan kayda değer pay aldıklarını belirten Elringklinger TR Genel Müdürü Yavuz Günaydın, “2017’yi 92 milyon TL, 2018’i ise 132 milyon liralık ciro ile kapattık. Söz konusu cirolara yabancı para birimi ile satış yapan bir firma olduğumuz için ulaşabiliyoruz” dedi.

Cironun yüzde 50’sini ihracattan edle ettiklerini, ancak yabancı para birimi ile satış oranının yüzde 75’i bulduğunu ifade eden Günaydın “Asıl olanın ihracat oranı değil yabancı para birimi ile satış oranı olması gerekir. İç piyasada da bu şekilde çalışıyoruz” diye konuştu. Üretim miktarının da 2018’de yaklaşık yüzde 10 arttığını belirten Yavuz Günaydın, müşteri portföyünü çeşitlendirmeye önem verdiklerini, böylece riski dağıtarak da firmalarını koruduklarını söyledi.

Bugün bir aracın üzerindeki tüm Elringklinger parçalarının değerinin yaklaşık 100 euro olduğunu belirten Günaydın, e-mobilite dönüşümü ile parçalarının yaklaşık 10 bin euroluk değere ulaşacağı bilgisini verdi.

İlave fabrika yatırımı yapacak

Elektrikli araç serüvenine e-mobilite (batarya) ve elektrikli drive unit (EDU) üretimi ile katıldıklarını söyleyen Yavuz Günaydın, “Isı kalkanı sektöründe büyüme söz konusu. Bursa fabrikamız, Elringklinger AG’nin bu alandaki üretimde büyütülmesi planlanan lokasyonlardan. Bu yıl ilave fabrika yatırımı yapmayacak, mevcut fabrikanın daha verimli kullanılması üzerine çalışacağız. Isı kalkanı imalatının yanı sıra kauçuk ve özel conta üretiminde de büyüme hedefliyoruz. Yıl sonu cirosal büyüme hedefimiz yüzde 20 seviyesinde” şeklinde konuştu.

Elringklinger’in Türkiye’de yapılanmasının amacının müşterilerine daha yakın olmak olduğunu ifade eden Günaydın, “Elringklinger TR olarak ciromuzun yüzde 50’sini ihracattan elde ediyoruz. Hedefimiz müşteriye yakın olmak iken projelerin global olması sebebiyle ihracat da yapıyoruz. Ağırlıklı pazarlarımız İspanya, Çekya, Slovakya, Fransa, Almanya, Güney Afrika” dedi.