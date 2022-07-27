ELS Lift, yeşil dönüşüme başladı

BURSA (DÜNYA) - 2008 yılından bu yana Bursa’da ki fabrikasında personel yükseltici platform üretimi yapan ve Türkiye’nin global ölçekte ki öncü markası olan ELS Lift, tüm ürün kategorilerinde yeşil dönüşüme başladığını duyurdu. 2020 yılında lansman tanıtımlarını yaptığı e-serisi makaslı platform serisi ile ilk adımını attığı dönüşüm çalışmalarına, 2021 yılının son çeyreğinde kullanıcıya tanıttığı engebeli arazi platformu elektrikli RT12-E’nin tanıtımını yaparak devam etti.

Dönüşümün ilk atağı: E-Serisi Makaslı Platformlar

Ürün gamında yer alan diğer makaslı personel yükseltici platformlardan farklı olarak ELS Lift, e-serisi makinelerinde tamamen elektrik yürüyüşlü özelliği ile öne çıkmaktadır. Olası sızıntı problemlerinin önüne geçmek için hidroliği azaltmak amacı ile geliştirmeler yapan ELS Lift, yüzde 80-90 oranında hidroliği azaltarak ihtiyacı olan gücü elektriğe dönüştürmüştür. Makine üzerinde mevcut olan hidrolik kısım, direksiyon ve tekerlek unsurlarını komuta etmektedir. Efektif çalışma, bakım gerektirmeyen aküler, yürüyüş esnasında daha az akü tüketimi ve bakım kolaylığı gibi özellikleri ile ilgi çekmektedir.

Türkiye’de ilk elektrikli engebeli arazi platformu: RT12-E

2023 yılı içerisinde seri üretime alınması planlanan Türkiye’nin ilk elektrikli engebeli arazi platformu RT12-E, yeşil dönüşümün bir parçası olarak kullanıcının beğenisine sunulmuştur. Engebeli arazi platformları olarak anılan RT kategorisindeki platformlar dizel – emisyonlu motor güç kurgulamaları olarak öne çıkmaktadır. Dünyada teknoloji alanında gelişmekte olan son trendler ve hükümetler tarafından uygulanmakta olan iklim krizi önlemleri ve emisyon kısıtlama uygulamaları, ELS Lift’in ARGE süreci devam eden tüm çalışmalarında öncelikli kriter olarak yerini almıştır. Sahadan alınan yoğun talepler üzerine geliştirilmeye başlanan RT makaslı platform, tüm iş süreçlerini yeniden yapılandıran yeşil dönüşüm stratejisine uygun olarak güç kaynağını elektrikten sağlayan ve sıfır emisyonlu bir makine olarak geliştirilmiştir. Sıfır emisyon özelliğinin sunmuş olduğu iç mekan kullanımına uygun oluşu ile öne çıkan RT12-E, rakiplerine oranla platform genişliğinin daha fazla olması sebebi ile, yüksek kapasite özelliği ile hem iç hem dış alanlarda yüksek verimlilik sağlamaktadır. Rakiplerinde opsiyonel olarak sunulan hızlı şarj özelliği ve denge ayakları bu üründe standart olarak sunulmaktadır.