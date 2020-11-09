ELS Lift, yılsonu için ciroda %30, ihracatta %35 büyüme hedefliyor

09 Kasım 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - 2008 yılında Bursa’daki fabrikasında personel yükseltici platformların üretimine başlayan ELS Lift, bugün itibari ile 10 bin metrekare kapalı, 3 bin 500 metrekare açık alanda faaliyet gösteriyor. Firma, yılda bine yakın personel yükseltici platform üretim hacmine sahip. İSG kurallarına getirilen yeni yönetmelikler kapsamında, personel yükseltici platformlara olan talep artış göstermektedir. Ürünlerimizin başlıca kullanım alanları; inşaat, lojistik, endüstriyel sanayi, havacılık ve petrokimya sanayisi vb. olarak sıralanabilir.

Üretiminin yüzde 64’ünü ihracata kanalize ettiklerin söyleyen ELS Lift Genel Müdürü Kerem Bayrak, bugün itibariyle Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hindistan, Ukrayna ve Belarus’ta bayilikleri aracılığıyla işbirliklerini sürdürdüklerini ve 25’den fazla ülkeye ürün gönderdiklerini bildirdi. Bayrak; “Suudi Arabistan, Pakistan, Hollanda, Cezayir, İsviçre, Avusturya ve 2020 yılı itibari ile hedef pazarımız arasında yer alan Amerika’da faaliyet göstermeye başladık. Yurtiçi pazarında ise Türkiye’nin önde gelen kiralama şirketleri olmak üzere son kullanıcı olarak adlandırdığımız müşterilerimize de hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Kiralama şirketlerine örnek olarak; Fatih Vinç, İstanbul Vinç, Ayhanlar Platform ve Toro Makina gibi şirketler yer alırken, son kullanıcı bazında Baykar Makine, Türk Hava Yolları, Özdilek Holding, Arçelik, Zorlu Holding ve Groupe Renault sıralanabilir” dedi. 2019’da 2020 yılı için öngördükleri hedeflerle paralel bir durum seyrettiklerini kaydeden Kerem Bayrak, “ ‘Yeniden Başla’ sloganı ile 2018’de hayata geçirdiğimiz Yenileme Merkezi’mizde revizyon işlemi görmüş ikinci el makinelerin satışlarında yoğun talep yaşadık. Bu gelişme ilk 5 aylık süreçte istenilen hedefe ulaşılması hususunda büyük katkı sağladı. 5 aylık periyotta yakaladığımız ivmeyi yılın ikinci yarısında da koruduğumuzu öngörürsek, 2020 yılı için bütçelediğimiz hedeflerimizin üstüne çıkmayı planlıyoruz. İhracatta yüzde 35 toplam ciroda da yüzde 30’luk büyüme hedeflemekteyiz.

Her yıl üç yeni model…

İnovatif ve kullanıcı dostu ürün gamı ve rekabetçi fiyat politikası ile global pazardaki rakipleri ile sıkı rekabet halinde olduklarını ifade eden Kerem Bayrak, Ar-Ge faaliyetlerinden de bahsederek, “Her yıl üç yeni model ürünü piyasaya sunmak üzere kurulmuş olan ELS Lift Ar-Ge stratejimiz, bu yılda devam edecek olup dikey personel yükseltici platform grubunda 6 metre yükseğe erişim imkanı sağlayan VM6 modeli, makaslı personel yükseltici platformlar kategorisinde ise 16 metre yükseğe erişim imkanı sunan EL16 ve 19 metre yükseğe erişim olanağı sağlayan EL19 modellerinin seri üretime alınması planlanmaktadır” bilgisini verdi.

Yerlilik oranı yüzde 71.71

Dünya standartlarına uygun üretim yaptıklarının da altını çizen Kerem Bayrak, Ar-Ge süreçleri gerektiren teknolojik komponentlerin tedariğinde dışa bağımlı olmaları sebebiyle ürünlerinin yerlilik oranının yüzde 71.71 olarak belirlendiğini belirtti. Bu bağlamda kalite ve işçilik hususunda global çapta faaliyet gösteren markalarla rekabet halinde olduklarına vurgu yapan Bayrak, “Esnek üretim süreçlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermekle birlikte, ülke konumu olarak lojistik faaliyetlerde diğer ülkelere oranla sağladığımız avantaj elimizi güçlü tutmaktadır. Küresel ölçekteki köklü markaların yanı sıra yurtiçi pazarda sağlamış olduğumuz hızlı teknik servis ve yedek parça tedarik imkanları tercih edilebilirliğimizi arttırmıştır” diye konuştu.

“Satış ve pazarlama faaliyetlerine yoğunlaştık”

Sektörel değerlendirmelerde de bulunan Kerem Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Makine sektörünün genel yapısı itibari ile 3-4 aylık terminli sistem üzerinde çalıştığı için, salgın sürecinin yoğun bir şekilde etkisini gösterdiği aylarda sektör, randevulu işlerini üretmeye devam ederek diğer sektörlerde olduğu kadar keskin bir etki görmemiştir. Global çapta ki rakiplerimizin ürünlerine karşı eklenen gümrük vergisi, yurtiçi pazarda avantaj sağlamış olsa da, yurtdışına bağımlı komponent alımlarından dolayı üretici firmalar için yakalanan avantajın boyutlarını kısıtlamıştır. Özellikle etkin rol aldığımız Avrupa bölgesinde yaşanan yoğun salgın nedeni ile işlerin durma noktasına gelmesi, 2020 yılı için almış olduğumuz blok siparişlerimizde kayıp yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu açığı kapatmak adına satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak, etkinin daha seyrek gözetildiği diğer ülkelerdeki az adetli siparişlere yönelim sağladık.”

