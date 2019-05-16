Elsa, dış pazara daha fazla satış yapacak

16 Mayıs 2019

Daire, bina, villa, cami ve yangın kapısından oluşan geniş bir ürün gamına sahip Elsa Çelik Kapı, ihracatını artırmak istiyor. Mısır ve Libya’ya ihracat yapan firmanın hedefinde Irak ve Avrupa ülkelerinin yer aldığını belirten Elsa Çelik Kapı firma sahibi Arife Güler Kaftancı, Kayseri OSB’de aylık bin 500 ila 2 bin arasında üretim yaptıklarını söyledi.

Elsa’yı global marka yapma hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Kaftancı, “Fabrika içinde ustalarımızı yetiştiriyoruz. Ayrıca dış ticareti iyi bilen, yabancı dili olan genç arkadaşlarla da görüşmeler yapıyoruz. Gençlerle yola devam etmek istiyoruz” dedi.

Sektörde rekabetin yoğun olmasından dolayı kâr marjını aşağı çektiklerini ifade eden Arife Güler Kaftancı, “Maalesef kalite ve Ar-Ge ile değil, fiyatla rekabet ediyoruz. Bunun önüne geçmeliyiz ve hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin çelik kapı üretiminde itibarını üst seviyelere çıkarmalıyız” diye konuştu.