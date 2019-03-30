ElseRoof'tan ihtiyaç olan yere güneş elektrik santrali

30 Mart 2019

Türkiye’de güneş elektrik santrali sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Else Enerji, çatı uygulamaları için oluşturduğu yeni markası ElseRoof ile enerji sektöründe pazarını büyütmeyi hedefliyor.

ElseRoof Marka Müdürü Arslan Köse, yeni markaları ile öncelikle çatı pazarında güneş elektrik santrallerinin yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını ancak sadece çatı ile sınırlı kalmayacaklarının belirterek, “Şebekenin olduğu yerlerde müşterilerimizin çatılarına, otoparklarına, veya evinin, iş yerinin bahçesinin bir kenarına hatta karavan üzerine kuracağımız sistemler sayesinde yüksek elektrik faturalarını en aza indirmeyi hatta sıfırlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca şebekenin olmadığı yerlerde de, müşterilerimizin şebekeden bağımsız (Off-Grid) sistemlerle elektrik ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz” dedi.

Elektrik fiyatlarını düşürüyor

ElseRoof olarak hedeflerinin kolay kurulum paketleri ile müşterilerinin kendi kendine sistemi kurmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Arslan Köse, “Bunu yaparken müşteri tarafından talep edilmesi halinde ElseRoof Servis ile yetkili ekiplerimiz de montajı yerinde gerçekleştirebiliyor. Ürün gamımızda şebekeye bağlı (On-Grid) sistemler, şebekeden bağımsız (Off-Grid) sistemler ve güneşin, şebekenin, enerji depolama sistemlerinin bir kısmının veya tamamının bir arada bulunduğu hibrit sistemler yer alıyor. Enerji depolamalı hibrit sistemler sayesinde müşterilerimiz artan elektrik fiyatlarından en asgari şekilde etkilenmenin yanı sıra elektrik gittiğinde kullandıkları jeneratörlere ihtiyaçları kalmayarak pahalı sıvı yakıtlara da para ödemekten ve düzenli jeneratör bakımından kurtuluyorlar” şeklinde konuştu.

Müşteri ihtiyaç analizi yapılıyor

Karavanının üzerine panel koymak isteyenden, bahçesinde sulama yapmak isteyene, yaylaya arıcılık için çıkandan şehrin merkezinde evinin çatısına ve cephesine GES kurmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazede müşteri portföyüne sahip olduklarını aktaran Arslan Köse, “Kurumsal kültürümüzün en önemli kurallarından biri müşteri ihtiyaç analizi ve ihtiyaca uygun optimum çözümün sunulmasıdır. Bununla birlikte ihtiyaçlara en uygun sistemi, alanında kendini ispatlamış ve kaliteli üretim yaptığı onaylanmış firmaların ürünlerini tercih ederek doğru mühendislikle birleştiriyoruz. Gelişen teknolojiyi ve yeni çıkan ürünleri yakından takip ederek standartlarımıza ve marka olmuş kalitemize uygun bulduğumuz ürünleri sistemimize dâhil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elektrik ihtiyacına hızlı çözüm sunuyoruz”

ElseRoof olarak oluşturdukları Off-Grid paketleri ile müşterilerinin elektrik ihtiyacını hızlı ve stabil şekilde çözdüklerini anlatan Köse, şu bilgileri verdi: “Özellikle elektriğin olmadığı yerlerde insanların ilk aklına gelen güneşten elektrik üretmek oluyor. Örneğin Sivas’ın Sızır Kasabası Kısıkyurt Yaylası’nda şebeke olmayan bir noktada yazın hayvancılık için çıkılan bir evin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1.5 kW’lık bir sistem kurduk. Müşterimiz, hayvanları sağmak üzere kullandığı süt sağma makinesini çalıştırmak için eskiden benzinli jeneratör kullanırken şimdi hem hayvanların sağılması hem de evin elektrik ihtiyaçları için güneş enerjisini kullanıyor. Düşünüldüğünde bu gerçekten büyük bir nimet, çünkü artık müşterimizin jeneratör için yakıt taşıma derdi yok. Doğanın ve havanın en temiz olduğu bir noktayı fosil yakıtlarla kirletme ihtimali yok. Bu şekilde hobi bahçesi, şantiyelerde geçici elektrik temini gibi şebekenin olmadığı noktalarda sattığımız sistemler çalışıyor. Ülkemizin doğal kaynaklarına ve müşterilerimizin potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu inançla her geçen gün çalışmalarımızı ve projelerimizi artırıyoruz. Eminiz ki çatısına solar mini GES kuracak herkes de Türkiye’nin doğal kaynaklarına en az bizim kadar inanıyor.”