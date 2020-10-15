Eltagron Elektronik, temassız 'MaskeVer' cihazı geliştirdi

15 Ekim 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Virüse karşı korunmanın başlıca ürünlerinden biri olan sıhhi maskeye ilişkin yenilikçi bir cihaz daha geliştirildi. Teknoloji şirketi Eltagron Elektronik, pandemiyle mücadele kapsamında kişinin başka bir yere temas etmeden kendi maskesini almasını sağlayan yeni bir ürüne imza attı.

Savunma ve raylı sistemler sektöründe elektronik donanım, gömülü sistem tasarımları ve imalatları üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren firmanın Ar-Ge Bölümü Yöneticisi Ömür Yıldız, ‘MaskeVer’ ismini verdikleri temassız maske otomatının günlük kullanılacak maskeyi hijyen koşullarına uygun şekilde tek tek verebildiğini söyledi.

Kullanıcının ‘MaskeVer’ cihazındaki sensöre elini yaklaştırarak kendi maskesinden başka bir yere dokunmadan maskesini alabildiğini anlatan Yıldız şu bilgileri verdi: “Kamu kurumlarında, özel sektörde, fabrikalarda, okullarda, sağlık kurumlarında, AVM’lerde ve sosyal donatı alanlarında kullanılabilir. Cihaz modeline göre 150 ya da 400 maske kapasitesine sahip. Benzer diğer otomatlardan farklı olarak maskeleri tek tek paketlemeye ve yerleştirmeye gerek kalmıyor. Ücretli, ücretsiz ve personel giriş kartıyla çalışan modellerimiz mevcut. Taşınabilir olmasına özen gösterdik. Enerji ihtiyacını standart bir powerbank ile sağlayabiliyor. Günde 7 bin adet maske verebiliyor.”