Elteks, ABD’ye dolaylı ihracat yapacak

30 Mayıs 2019

Üretiminin yüzde 50'sini ihraç eden Elteks, ürünlerini Almanya, Yunanistan ve İngiltere'ye gönderiyor. 2018’i ihracat açısından verimli geçirdiklerini söyleyen Elteks Eldiven İşletme Müdürü Sahir Erol, bu yıl da ihracat odaklı büyüme öngördüklerini söyledi.

İhracat pazarlarını değerlendiren Erol, “İngiltere’ye yönelik gıda sektörüne özel üretim yapıyoruz. Hammaddeyi onlar gönderiyor, biz üretiyoruz. Buradaki bir müşterimiz ABD pazarına açılmayı planlıyor. Firma bu pazara ürün gönderebilirlerse biz de ABD’ye dolaylı ihracat yapacak konuma geliriz” dedi.

Müşterilerine yenilikçi ürünler sunuyor

Öte yandan son yıllarda firma olarak Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Sahir Erol, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürekli gelişim bizim için olmazsa olmazlar arasında. Müşterilerimize daima yenilikçi, emniyetli ve güvenilebilecek çözümler sunabilmek için araştırmalar yapıyoruz ve ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda ciromuzun önemli bir bölümünü de Ar-Ge yatırımlarını ayırıyoruz. Bu sadece bizim için değil sektörler için de çok önemli. Ar-Ge yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.”

Orta vadede makine yatırımına giderek kapasite artışı planladıklarını aktaran Erol, öte yandan yeni bir eldiven çeşidi üzerinde çalıştıklarını ve gelecek yıl piyasaya çıkarmayı planladıklarının bilgisini verdi.

Elteks Eldiven, aylık 150 bin çift üretim kapasitesiyle 7-8-9-10 numara seri imalat, 5-6-11 numaralarda da özel imalat olmak üzere 16 çeşitten oluşan ürün gamıyla otomotiv, demir çelik, cam, inşaat, kimya, tarım, madencilik gibi sektörlere hitap eden yüzde 100 pamuklu kumaştan, mekanik ve kimyasal risklere karşı korumalı nitril kaplı sanayi eldivenleri üretiyor.