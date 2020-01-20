EMAY, asansör kapılarını yazılımdan donanıma yerlileştirdi

20 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Otomatik kat ve kabin kapıları alanında uzmanlaşan EMAY Asansör, ayda 8 bin civarında asansör mekanizması üretirken, alınan siparişlere göre 2 ila 3 bin adet arasında da asansör kapısı üretiyor. EMAY Asansör’ün en büyük avantajı ise tüm elektronik aksamı ve mekaniği kendi bünyesinde geliştirerek üretebiliyor olması. En basit plastik parçadan en karmaşık sürücüye kadar kendi mühendislik altyapılarıyla geliştirmeler yaparak uyguladıklarını belirten EMAY Otomatik Kapılar İhracat Direktörü Tayfun Gora, tüm asansör üreticilerine hizmet verdiklerini ifade etti. Üretimin yüzde 70’ini asansör kapıları üretimine kanalize ettiklerini dile getiren Gora, ayrıca gelişmiş mühendislik altyapılarıyla kayar kapılar alanında linear motor üreten Türkiye’de tek, dünyada ise ikinci firma olduklarına işaret etti. 700 milimetreden bin 500 milimetreye kadar genişliklerde kapıları standart olarak imal ettiklerini anlatan Tayfun Gora, daha fazla genişlik talebinde ise özel üretim yaptıkların aktardı.

Türkiye’nin ilk ve tek dişlisiz motorlu otomatik kapı sistemini geliştirdi

“Bulunduğumuz alanda lokomotif olma çabasındayız” diyen Tayfun Gora, yüzde 100 yerli üretim yaptıklarının da altını çizdi. Türkiye’de ve dünyada kendi alanlarındaki fuarlarda gerek ziyaretçi gerekse katılımcı olarak yer aldıklarına vurgu yapan Tayfun Gora, “Yıllık 50 bin ton çelik tüketimimiz var. Normal asansörlerin yanı sıra araç ve yük asansörleri için güçlendirilmiş çelik ray sistemiyle, yüksek dayanımlı, 8 ton noktasal taşıma gücüne sahip asansör kapıları eşikler üretiyoruz. 75 watlık dişlisiz bir motorlarla tek kartla otomatik kapıları çalıştırabiliyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek dişlisiz motorlu otomatik kapı sistemini geliştirerek pazara sunduk. En büyük avantajlarımızdan biri de ürettiğimiz kapıların tüm ana uygulayıcıların kasalarına uyumlu ve kolay bir kuruluma sahip olması. Ayrıca otomatik kapılar içindeki radarlı hareket ve el sensorlarını da geliştirerek üretiyoruz” bilgisini verdi.

Hindistan ve Çin pazarlarını hedefe koydu

Hasanağa’da 6 bin 500 metrekarelik alanda 75 kişi ile üretim yaptıklarını belirten Tayfun Gora, üretimin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini söyledi. Doğrudan 42 ülkeye, dolaylı olarak da 60’dan fazla ülkeye asansör kapıları gönderdiklerini kaydeden Gora, Balkan ülkelerinin tamamı, Doğu ve Kuzey Avrupa, Güney Amerika ve Rusya gibi ülkelerde yer aldıklarını, ayrıca ihracat yaptıkları her ülkede bayilik sistemiyle çalıştıklarını aktardı. Tayfun Gora, özellikle Hindistan ve Çin pazarlarını hedef pazar olarak belirlediklerine, buralarda büyümek istediklerine de işaret etti. Tayfun Gora, “Teknoloji ürettiğiniz zaman zor pazar diye bir kavram olmuyor. Biz de bu avantajımızı kullanarak, ihtiyaç duyulan teknolojiyi bu ülkelere ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yalın üretim modelini uyguluyor

EMAY olarak sanayi yolculuğuna otomotiv endüstrisine mühendislik hizmeti vererek başladıklarını hatırlatan Tayfun Gora, zaman içerisinde asansör sektöründe bir boşluk olduğunu fark ederek bu alana yöneldiklerini anlattı. Gora, “Mühendislik altyapımız, üretim kabiliyetimiz bu niş alanda başarılı olacağımızı ve yaptığımız geliştirmelerle sektöre katkı sağlayacağımızı gösterdi bize. Asansör kapılarının yanı sıra market, hastane, akaryakıt istasyonları gibi çok farklı alanlarda kullanılan özel otomatik kapıları da üretiyoruz. Otomotiv endüstrisi kökenli olduğumuz için orada kullanılan yalın üretim modelini uyguluyoruz. Ayrıca bizim için üretim yapan bir yan sanayi de oluştu. Bugün Türkiye’deki büyük asansör imalatçılarının kapılarını biz veriyoruz. Asansör sektöründe genellikle kasa üretiliyor ve kapı farklı bir firmadan alınıyor. Kapı ile kasanın birbirine uyumu önemli. Bu noktada da bizim mühendislik altyapımız öne çıkıyor” dedi.