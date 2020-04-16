Emcekare Enerji, sabit mıknatıslı jeneratör ile 8 kat daha fazla enerji kazanımı sağlıyor

16 Nisan 2020

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Emcekare Enerji, patent başvuru yaptığı 'Yerçekimi İle Enerji Üretim Santrali' ile 7/24 maksimum kapasitede enerji üretimi hedefliyor. Yatırımcılara Avrupa, Orta Doğu ve Çin pazarı ile rekabet edebilecek fiyatlar sunduğu belirtilen firmanın bu çalışmasına dünya genelindeki patent taramalarında da rakip çıkmadı. Üretime geçebilmek için yatırımcı bekleyen firma, ağırlıklı olarak sürekli manyetik alan oluşturan sabit mıknatıslı jeneratörler ile çalışıyor.

Emcekare Enerji'nin patentini aldığı proje, rotor ve statoru zıt yönlere dönen sürekli sabit mıknatıslı jeneratörün laboratuvarda devir ayarlı test düzeneğinden oluşuyor. Bu jeneratör, rüzgâr ve akarsu elektrikli otomobil, tramvay ve trenlerde re-generation yöntemi ile enerji geri kazanımında her alanda normallere göre 8 kat fazla enerji kazanımı sağlıyor.

Emcekare Enerji, 2013 yılında Erciyes Teknopark'ta Tübitak Proje Desteği ile kuruldu ve hem Kayseri ofisinde hem de İstanbul ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Emcekare Enerji Firma Sahibi Kurtuluş Çıklaiblikçi, yerçekimi ile enerji üretiminde; rüzgâr, akarsu ve güneş santrallerinde olduğu gibi gündüz gece, mevsimsel rüzgâr ve akarsu debisi gibi problem olmadığı ve yerçekimi kuvveti sürekli devam ettiği için maksimum kapasitede enerji üretiminin düşük maliyetlerle elde edilebileceğini söylüyor. Çıklaiblikçi, “Jeneratörün rotor ve statorunu birbirlerine zıt yönlere döndürerek yüksek bir manyetik alan ve enerji üretimi yapılabileceğini keşfettik. 2013 yılında TUBİTAK Projesi ile resmiyete geçtik ve Erciyes Teknopark'ta şirket kurduk. Ar-Ge çalışmalarımız hızlandı. Bu jeneratörü kullanabileceğimiz alanın büyüklüğü ortaya çıkınca, birden fazla patent alana kadar gizli kalmayı tercih ettik. Santralimizin Türk Patent müracaatını yaptık. Yurt dışı PCT müracaatı da yapıldı, böylece uluslararası platformda da patent müracaatı gerçekleşmiş oldu. Şimdi kanuni süre içerisinde hangi ülkelere giriş yapacağımızı belirleyeceğiz. Bu proje patent taramalarında rakipsiz ve ilk kez gündeme gelecek bir çalışma. Bu santraller şehir içlerine kurulabilecek, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek, gürültü kirliliği yapmayacak şekilde tasarlandı. Akarsu ve rüzgâr türbinlerinde olduğu gibi uzaklardan merkezi yerlere enerji nakli iletim masraf ve kayıplarını önleyecek. Aynı zamanda rüzgâr, akarsu ve güneş santrallerinde olduğu gibi gündüz gece, mevsimsel rüzgâr ve akarsu debisi gibi problem olmadığından, 7/24 sürekli olarak yerçekimi kuvveti olduğu sürece maksimum kapasitede enerji üretimine devam edecek” dedi.

“Iraklı iş adamları ile görüşmeler yapıyoruz”

Üretime geçebilmek için yatırımcı arayışlarının devam ettiğini kaydeden Kurtuluş Çıklaiblikçi, “Ağırlıklı olarak sabit manyetik alan oluşturan mıknatıslı jeneratörler ile uğraşıyoruz. Şu anda üretim yapmıyoruz ama üretime başladığımızda 500 KVA ve 1000 KVA olan rüzgâr ve akarsu türbinleri için, günlük bir adet yerçekimi ile enerji üretim santrali gerçekleştirecek şekilde planlama yapıyoruz. Bu raporları yatırımcılar ile paylaşıyoruz. Burada esas olan yurt dışından gelenlere göre maliyetleri çok fazla düşürmüş olmamız. Yerçekimi enerji santrali sisteminde, yer çekimi kuvveti 7/24 kesintisiz sürekli olduğu için gece gündüz fark etmiyor. Kurulu güç düşük olmasına rağmen, yıllık enerji üretim miktarı süreklilik dolasıyla yüksek. Maliyetler de sadece üretimde değil kurulum ve bakımda da düşüyor. İletim ve kayıp maliyetleri de olmuyor. Böyle bir ürünün dünyaya yayılması ve kullanılması kaçınılmaz. Gelinen son aşamada, 2 yıldır Bağdat’ta elektrik kesintileri ve enerji yetersizliğinden dolayı toplumsal olaylar çıkıyor. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklar ve klima ihtiyacından dolayı bu ihtiyaçlar daha çok artıyor.

Iraklı iş adamları ile belirli bir mesafe almak üzere, internet üzerinden görüşmeler yapıyoruz. Çok kısa süre içerisinde yurt dışı üretim ve satış için yol alacağımızı öngörüyoruz. Bu yatırımların sadece yurt dışı olarak kalmamasını ülkemize de katkı sağlayabilmesi için Türkiye’ye yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcı havuzu oluşturmak için teklifleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.