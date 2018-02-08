EMEA’nın en büyük iş ortağı 4’üncü kez Ateksis

08 Şubat 2018

Emel ÜNAL BULUT

İSTANBUL - Orta Doğu’nun en büyük güvenlik sistemleri fuarı Intersec, 21-23 Ocak tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleşti. Güvenlik sektöründe dünyanın önde gelen firmalarının buluştuğu fuar sırasında, Bosch Güvenlik Sistemleri tarafından düzenlenen ‘VIP Partner’ toplantısı da Marriot Marquis Hotel’de gerçekleşti.

Orta Doğu’daki bayilerin üst düzey yöneticilerine ev sahipliği yapan Bosch Güvenlik Sistemleri toplantısında, bölgedeki ve küresel pazardaki son gelişmelerden bahsedildi. Ateksis yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, Ateksis’e 2017 yılında hem Türkiye hem de faaliyette olduğu Orta Doğu, Rusya ve Azerbaycan bölgelerindeki performansı sayesinde, Bosch Güvenlik Sistemleri tarafından ‘EMEA En Büyük Müşteri’ ödülü verildi.

2017 yılında başarılı performansını sürdüren ve dördüncü kez EMEA bölgesinin en büyük müşteri ödülünün sahibi olan Ateksis ayrıca, Orta Doğu Bölgesi’nde ‘2017 En iyi satış performansı’ ödülünün de sahibi oldu. Bölge Direktörü Hakan Özyiğit tarafından Ateksis İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atila Özcan, Satış Direktörü Kayahan Erdem ve Uygulama Bölümü Direktörü Erhan Duman’ın nezdinde tüm Ateksis ailesine ödülleri verildi.

Bu başarıyı gerçekleştiren, emeği geçen özverili tüm takım arkadaşlarına, iş ortaklarına ve müşterilerine teşekkürlerini dile getiren Atila Özcan, Bosch ile uzun yıllardır sürdürülen başarılı iş ortaklığının her yıl daha da güçlenip büyüdüğünü, dördüncü kez alınan ödülün bir tesadüf sonucu olmadığını kaydetti.