EMED International, sağlık hizmetlerinde verimliliği yapay zeka ile artırıyor

Pandemiyle hız kazanan dijitalleşme, sağlık sektöründe de daha fazla hissedilmeye başlandı. HIMSS’in (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) sağlık hizmetlerinin geleceğine ışık tutan raporuna göre, klinikler ve özel hastaneler gibi sağlık kuruluşlarının yüzde 80’i önümüzdeki 5 yıl içinde dijital sağlık hizmetlerine yatırımlarını artırmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 47’si dijitalleşmenin kurum yapılanmasında ilk sırada yer aldığını aktarırken, hastalar da yalnız sağlık değil, sigorta alanında da kullanıcı dostu teknolojiler talep ediyor.

2022’nin üçüncü çeyreğinde sigorta desteği hizmetleri ile sağlık sektörüne hızlı bir giriş yapan İsviçre merkezli sağlık, sigorta destek ve danışmanlık hizmetleri şirketi EMED International, yapay zeka destekli uygulamalarıyla Türkiye pazarındaki yerini aldı. Şirket, sağlık sigortacılığı alanındaki yapay zeka destekli çalışmalarıyla kurumların ve hastaların ihtiyaçlarına cevap verirken, sağlık turizminde de ülkemizin dünyanın önemli merkezlerinden birine dönüşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Müşteri odaklı ve teknoloji merkezli çözümlerinin yer aldığı sağlık, sigorta destek ve danışmanlık hizmetleri ile sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirten EMED International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ruhsan Topçu, “Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi, hastaların sağlık hizmetlerine yönelik taleplerine doğru çözümün bulunması gittikçe zorlaşıyor. Biz de müşteri ilişkileri yönetimi, risk analizi gibi destek hizmetlerinden, ambulans gibi asistans hizmetlerine kadar yapay zeka destekli çözümlerimizle kurumların yönetim süreçlerine verimlilik katıyoruz. Ayrıca sağlık turizmi organizasyonlarına da odaklanıyoruz.”

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka dönemi

Geliştirdikleri projelerle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasının sektöre kazandırılmasında önemli bir rol oynadıklarını söyleyen Topçu, “Yapay zeka destekli geliştirdiğimiz projelerle hem sağlık kurumları hem de hastalar için çevik bir yapı oluşturuyoruz. İsviçreli hissedarımızdan aldığımız güçle hem Türkiye’de hem de yurt dışında faaliyetlerimizi artırarak sektörün gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu yönde birçok iş ortaklığına imza atarak hedeflerimize de adım adım yürüyoruz. 2022 boyunca pazar payında ilk 10’a giren sigorta şirketleri ile asistans hizmetleri veya ek paketler odaklı işbirliği yaparak sektörün öncü şirketi olarak konumlanmak istiyoruz” dedi.

Sağlık turizminde de hizmet verecek

Global şirketlerin sağlık alanındaki henüz keşfedilmemiş ihtiyaçlarını saptayarak yeni çalışma modelleri geliştireceklerine dikkat çeken Topçu, “Bireylerin hem koruyucu hem de rehabilite edici hizmetler almaları için iş ortağı olduğumuz sağlık turizmi şirketlerinin, gelecek dönemde Türkiye’ye yapacakları ziyaretlerinde ekip olarak tüm süreci biz yöneteceğiz. Ülkemizin bu alandaki tüm kaslarını geliştirip, global çapta değer kazanmasını misyon ediniyoruz. Katma değeri en yüksek olan alanlardan biri olan sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısını da üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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