Emek Çelik Kapı üretimde verimliliği artıracak

16 Mayıs 2019

Emek Çelik Kapı'nın 1975 yılında kurulduğunu hatırlatan Turan Kabak, bugün itibarıyla ayda 3 bin adedin üzerinde kapı talebini karşılayacak makine donanım ve ekibine sahip olduklarını ifade etti. Son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Emek Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kabak, “Teknoloji ve tasarım olarak sürekli yeni ürünler üretiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızda, OSB bölge müdürlüğümüz bünyesinde bulunan endüstriyel tasarım merkezi ile ortak çalışmalarda bulunuyor ve ürünlere patent alıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sayesinde sektörümüzde bir adım önde olduğumuzu söyleyebilirim. 2019 yılında kurşun geçirmez çelik kapımızın da sertifikasını almış durumdayız. Öncelikli hedefimiz üretimde verimliliği artırarak, taleplere daha kısa sürede cevap vermek” diye konuştu.

Emek Çelik Kapı olarak, 2018 yılında ihracat pazarına Gana ve Lübnan’ı eklediklerini dile getiren Turan Kabak, “Bu yıl ise Amerika pazarlarını hedef aldık. Her yıl ihracat ülkelerine iki yeni ülke katmaya yönelik çalışmalarda bulunuyoruz” dedi.

"Büyük şehirlerde bayi ağını genişletmek istiyoruz"

Yıllık 30 bin adet üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çizen Kabak, şöyle devam etti: “İç pazarda 120 bayimiz ile hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra iç pazarda büyük şehirlerde bayi ağını genişleterek, büyük projelerde daha fazla yer almayı planlıyoruz. 60 bin adet iç oda kapısı ürettik ve Efectis yangın belgesi ve kurşun geçirmezlik belgesini alarak, markamıza yeni bir değer kattık. 2018 yılında kapalı alanımızı 25 bin metrekareye, açık alanımızı ise 40 bin metrekareye çıkardık. Çelik kapı ve iç kapı konusunda etkin olan firmamız, mutfak dolabı projelerinde de ilk sırada yer almayı hedefliyor. İhracatımızı artırıp, estetik ve kaliteyi bir arada müşteriye sunmak istiyoruz.”

Sektörel değerlendirmelerde de bulunan Turan Kabak, “Bölgemizdeki çelik kapı firmalarının ihracat rotasında ağırlıklı olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetleri var. Fakat çelik kapı sektöründe Avrupa’ya tam manasıyla açılamadık. Bununla ilgili kalkınma ajanslarından, AB hibe programlarından ve yerel kaynaklardan yararlanılarak, sektörde kapı standartlarının belirlenmesi, bununla ilgili denetimler yapılması gerekli” görüşlerini kaydetti.

Çelik kapı sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Kabak, “Artan kalite ve ürünlerin hak ettiği standartlara ulaşmasıyla sektörün de gelişim sağlayacağını düşünüyoruz. 2019 yılı geçen yıllara göre yoğun bir yıl olmayabilir, ancak dış pazarda pazar payını artırarak bunu telafi etmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge, zamanında teslim ve kaliteli ürün önceliğimiz olmalı” ifadelerini kaydetti.