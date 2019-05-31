Emek, yüksek sıcaklığa dayanıklı kablo üretecek

31 Mayıs 2019

Yüksek sıcaklığa dayanabilen kablo üretimi için makine parkuruna ek yeni bir hat yatırımı yapacaklarını ifade eden Emek Kablo Genel Müdür Yardımcısı Gürol Uçar, “Halihazırda yüksek katma değerli bu ürünleri üretecek know how’ımız var. 1996 yılında Aselsan ile işbirliğimizde bu tarz bir yatırım yapmıştık. Bu yatırım ile FEP, Tefzel ve PFA türündeki kabloları üretebilme kabiliyetine erişmiştik. Fakat yatırımımızı o dönem talebin çeşitliliği ve düşüklüğünden dolayı o yönde kullanamadık. Şimdi hedefimiz geçmişte yaptığımız bu yatırımı daha aktif kullanmak” dedi.

Planlanan yeni makine parkuruna da değinen Gürol Uçar, “Bir de bu ürünlere ek olarak PTFE dediğimiz ürün için de bir makine parkuru yatırımı yapacağız. Uçak ve tanklarda kullanılan bir ürün. Bu ürün ekstrüzyon tekniği ile üretilmiyor, farklı bir teknik kullanılıyor. Makine hattını Güney Kore’den ithal edeceğiz. Bir kısmını kendi öz kaynaklarımızla karşılayacağız fakat bunun yanında destek arayışımız var. Çalışmalarımız sürüyor” bilgisini verdi.

“Yatırım kapsamındaki ürünlerimizi 2020’de piyasaya sunacağız”

Bu dört ürünün en önemli özelliğinin yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi olduğunu açıklayan Gürol Uçar, “PTFE 260 °C, PFA 260 °C, FEP 205 °C ve Tefzel(ETFE) 155 °C sürekli çalışma sıcaklığı olanağını sunuyor. Çok teknik ve stratejik malzemeler bunlar. Şu anda iç pazarda Aselsan, Havelsan, TAI, THY Teknik gibi Türkiye’nin önemli kuruluşları bu ürünleri ciddi şekilde talep ediyor. Zaten devletin de politikları bu ürünleri millileştirmek yönünde” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin 2019 yılının sonuna doğru PTFE hattının yatırımını tamamlamak olduğunu vurgulayan Uçar, “Bu süreç içinde PFA, FEP ve Tefzel üretebilen parkurumuzu da daha aktif kullanacağız. 2020 ortasına doğru ise yatırım kapsamındaki tüm ürünlerimizi aktif olarak piyasaya sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerlileştirme Programı’na katıldık”

Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın ortaklaşa düzenlediği THY Teknik HABOM’un Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan tesislerine özel bir “Yerlileştirme Programı”na da katıldıklarını bildiren Gürol Uçar, “Kablo Mükemmelliyet Merkezi oluşturuluyor. Biz de bu yapılanmaya destek vereceğiz. Ayrıca Kablo Sanayicileri Derneği’nin (Kabloder) 18 üyesinden birisiyiz. Bu dernekte de iç pazarda oluşan haksız rekabeti önlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu yatırımlar tamamlandığında kendileri için yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Uçar, talebin tamamını karşılayamayabileceklerini kaydetti. Uçar, “Şu anda elimizdeki tek hat tüm ürün çeşitlerini yapmaya yetmeyebilir. Ürünleri etap etap üretir hale geleceğiz” diye konuştu.

Silivri’de 17 bin metrekarelik açık, 8 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada dört senedir faaliyet gösterdiklerini aktaran Uçar, ayda 350 ton bakır işleme kapasitesine sahip olduklarını iletti. Sektörün yaşadığı sıkıntılardan dolayı bu kapasiteyi kullanamadıklarına değinen Uçar, fabrikayı kurduktan sonra sektörün özellikle iç pazarda yavaş yavaş ivme kaybetmeye başladığına dikkat çekti.

Hareketli güç, kontrol ve sinyal kabloları ürettiklerini vurgulayan Gürol Uçar, şu bilgileri verdi: “Seslendirme kabloları, data ve veri iletişim kabloları, haberleşme kabloları ve radyo frekans kabloları üretiyoruz. Hepsi birbiri içinde farklı yapılar oluşturabiliyor. Bunun yanında birçok kalite belgemiz mevcut. 1997 yılında ISO 9002 kalite belgesi ve 2001 yılında TSE ve TSEK belgeleri aldık. 2004 yılında Avusturya TUV belgelendirme kuruluşundan ISO 9001 belgesini ayrıca 2007 yılında BBS Belgelendirme kuruluşundan yine ISO 9001 belgesini alarak kalite güvence sistemini iki kuruluştan onaylattık. Şu anda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 kalite belgelerine; TS 13734, TS 13755, TS 13767, TS 13778, TS EN 50117-2-4 ve TS IEC 61156-5 TSE belgelerine sahibiz.”

Şu anda iç pazarla ilgili hiç faaliyetlerinin olmadığını dile getiren Gürol Uçar, “İç pazarda bayiler aracılığıyla çalışıyoruz. İnşaat sektörü portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturuyor. İnşaat sektörünün durması 2018 yılında bizi kötü etkiledi” değerlendirmesinde bulundu.

“Üretimin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz”

Üretimlerinin yaklaşık yüzde 50’sini ihraç ettiklerini ifade eden Gürol Uçar, şöyle devam etti: “Seslendirme sektörüne yönelik kablo ihracatını genelde Fransa ve İsviçre’ye, elektronik kontrol ve data kabloları ihracatını ise İngiltere’ye yapıyoruz. Otomotiv kablolarını da Hollanda’ya ihraç ediyoruz. Ayrıca Romanya’ya da ihracatımız var. Romanya dışındaki ülkelerde onların markasına yönelik üretim faaliyeti gösteriyoruz. Emek Kablo ihracatta gerekli olan katma değeri yaratmaya devam ediyor."