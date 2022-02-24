EMF, bulut teknolojisi ile motorlarında önleyici bakım sağlamaya başladı

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Düşük devirlerde yüksek tork üreten senkron tork motor imalatına odaklanan EMF Motor, sanayide dijital dönüşüm hizmetlerinin önemini görerek 2021’de bu konuda adımlar atmaya başladı. Motorların üzerine taktıkları bir algılayıcı üzerinden motorun ısısını, titreşimini ve sesini ölçebilen şirket, ayrıca PLC ve sürücüden istenilen bazı bilgileri alarak EMF Motor Gateway ile buluta gönderiyor.

EMF Motor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kayakıran, “Bulutta kurduğumuz yazılım özelliklerini kullanarak önleyici bakım sağlamaya başladık. Ayrıca veri görselleşmesi ve enerji yönetimi ile verilecek hizmet çeşitliliğini artırabiliriz. Türkiye’de, patentli ve yüksek teknolojideki bir ürünü geliştirerek dünya piyasasına sunduk, hem de elektrik motoru gibi bir ürünün tekeli gelişmiş ülkelerken. Biz çarkı biraz tersine çevirmiş olduk.” dedi.

“Motorumuzla üretim hızını artırıyor, fireyi azaltıyoruz”

Bunun yanı sıra EMF Motor Ar-Ge ekibinin TÜBİTAK ve KOSGEB desteğiyle dünyanın en verimli motorunu geliştirdiğine vurgu yapan Hasan Basri Kayakıran, ürünün patentli sabit mıknatıs teknolojisiyle ve üniversitelerde öğretilenin dışında bir motor fiziği ile çalıştığını dile getirdi.

Kayakıran, “Motorumuz düşük devirlerde yüksek tork üretiyor. Motor, iş miline direk bağlanıyor ve redüktör ihtiyacını gereksiz kılıyor. Bu motorun iki önemli özelliği var. İlki, çok düşük bakır kayıpları sayesinde çok yüksek verimlilik değerlerine sahip, dünyanın en verimli motoru olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz ürün ile muadilleri arasında çok ciddi teknik farklar bulunuyor. En önemli fark motorun enerji tüketiminde yatıyor. Yaklaşık 10 puan kadar daha verimlilik sunuyoruz. Ve bu puan farkı rakip teknolojinin su soğutması kullanarak daha da artmasına yol açıyor. Bizim teknolojimizde kayıpların az olması sebebiyle ek bir soğutma ihtiyacı olmuyor. Ayrıca motor verimliliği tüm çalışma alanında nerdeyse sabit değerde.” açıklamasını yaptı.

Motorlarının sadece belli devir ve çalışma bölgesinde değil, tüm devir ve farklı yüklenmelerde rakip teknolojilere göre çok daha verimli olduğunu ifade eden Kayakıran, “ikinci önemli özelliği ise yüksek kutuplu senkron yapısı ile motorumuz makinelerin tam istenilen hız profilinde mükemmel hareket etmesini sağlar. Böylece üretim kalitesi, hızı artar ve fire azalır.” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarında jeneratör olarak kullanılabiliyor

Geliştirdikleri motorun redüktör gerektiren her makinede kullanılabildiğine dikkat çeken Hasan Basri Kayakıran, “Metal işleme, ekstruder, enjeksiyon, yüksek hacim düşük devir fanı, dur-kalk çalışan konveyör, düşük devirli karıştırıcılar, kağıt ve metal boy kesme, danelik, asansör, flekso baskı, indeksleme masası gibi birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır. Motorumuz birçok uygulamada yaşanan ve üretimi durduran teknik problemleri çözdüğü gibi üretim kalitesini artırırken, hepsinde yüksek enerji tasarrufu sağladı.” diye konuştu.

Motorlarının aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları için ideal bir jeneratör olarak kullanıldığını anlatan Kayakıran, rüzgar değirmenlerinin yanı sıra akan su kaynaklarında da yüksek verimliliği ve düşük tork salınımı ile her devirde enerji üretebildiğini dile getirdi. Motorları ile Amerika’da bir nehir içinde 90 devir/dakika ile çalışan bir pervane ile saatte 20 kW elektrik enerjisi üretileceğini kaydeden Kayakıran, müşterisinin birçok rakip ürün ile karşılaştırdıktan sonra verimliliğinden dolayı bu üründe karar kıldığını söyledi.

İhtiyaca özel motor üretimi

Bazı uygulamaların ihtiyaçlarına özel motor üretmek istediklerini belirten Hasan Basri Kayakıran, şöyle devam etti: “Örneğin bir motorun asansörde kullanılabilmesi için motor ön miline halatlar için kasnak ve arka miline emniyet frenleri takarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ekstruder motorumuzda vidanın geri basıncını emebilmek için bute rulman grubu yerleştiriyor ve motor içinde diğer gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ekstruder ve yüksek hacim düşük devir fan motorlarımızda yaptığımız geliştirmelerin ardından daha yoğun pazarlama çalışmaları yürütmek istiyoruz.”

Hedef, ABD ve Almanya

Motorun farklı bir teknolojide çalışması ve alanında rakibin de olmaması nedeniyle tüm pazarlama çalışmalarını da kendilerinin yürüttüğünü ifade eden Hasan Basri Kayakıran, “Her müşteriye ulaşarak dokunmak ve onu ilk denemeyi yapmaya ikna etmek gerekiyor. Bu yıl en az ABD’de 2 ve Almanya’da 4 yeni ekstruder imalatçısının motor tedarikçisi olmayı planladık. 2021’de ihracatımız yüzde 50 seviyesinde arttı. İran’a çok önemli asansör motoru ihracatımız vardı ancak ABD ambargosundan dolayı onu kesmek zorunda kaldık. 2022’de ise yüksek verimli motorlarımızla ihracatta yüzde 60 büyümeye odaklandık. Bugün ABD, Almanya, Polonya, Hindistan, Tayvan ve Mısır gibi ülkelere düzenli ihracatlar yapıyoruz. Hedefimizi hem ülke hem de bu ülkelerde müşteri sayısını artırmak olarak görüyoruz. Ayrıca fuarların ve seyahat imkanlarının yeniden açılmasını umut ediyoruz. Böylece yeni müşteriler ile temasa geçmemize imkân sağlanacak. Bugünlerde sadece çevrimiçi temasa geçebiliyoruz.” dedi.