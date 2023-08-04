EMH 2 projesi 2025 yılı ilk çeyreğinde hizmete açılacak

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İskenderun Limanı’nın hizmet verememesi ve gemilerin Mersin Limanı’na yönlendirilmesi ile limanda beklenmedik bir yoğunluk gerçekleşmişti.

Bu dönemde Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş’nin (MIP) en iyi şekilde hizmet vererek süreci başarılı bir şekilde yönettiğini belirten MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, bu noktada EMH 2 kapasite artırımı projesinin gerçekleşmemesinin, limanda her geçen gün artan yoğunluk yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekerek, projenin deprem dönemi ile birlikte öneminin bir kez daha kanıtlandığını aktardı.

Singh, projeyle ilgili hukuki sürecin tamamlandığını, ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu yıl içerisinde inşaat aşamasına geçileceğini, projenin 2025 yılı ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete açılmasının planlandığını aktardı. Proje ile ilgili bilgi veren Singh, “Bugün 2,6 milyon TEU olan Mersin Limanı’nın kapasitesi, EMH2 projesi tamamlandığında 1 milyon TEU ek kapasite yaratacak ve toplam kapasite 3,6 milyon TEU’ya ulaşacak.

İlaveten dünyanın en büyük 400 metrelik gemileri Mersin Limanı’na yanaşabilecek ve 500 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle kente önemli oranda ekonomik katkı sağlayacak. Hem doğrudan hem de dolaylı istihdamı büyük bir oranda artıracak. 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak proje ile birlikte bilişim ve teknoloji, ekipman kullanımı gibi alanlarda birçok gence iş imkânı doğacak” dedi.

İthalatçı firmalara ek teşvik uygulaması

Limandaki yoğunluğu önlemek amacıyla, ayrıca ithalatçı firmalara ek teşvik uygulamasını da başlattıklarını anlatan Singh, limandan karayoluyla çıkacak dolu ithalat konteynerlerine liman ardiyesinin ilk 7 gününde kapı çıkış yapmaları halinde konteyner başına 25 dolar erken çıkış teşviği sağlanacağını aktardı.

7/24 hizmet verme anlayışı ile en verimli şekilde operasyon sağlamaya çalışıldığını ifade eden Ajay Kumar Singh, deprem sonrasında operasyonel durumun zorlaşmasıyla birlikte, MIP “Yanaşma Penceresi” uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini, terminal içindeki yanaşma hizmetlerinin "yeniden düzenlenmesi" gerekliliği üzerine çalışmalar yapıldığını aktardı.

Operasyonların yanaşma penceresi dahilinde daha iyi bir disipline kavuşturulmasının yanı sıra yanaşma durumunun deprem öncesine döndürülmesi ve hizmet seviyelerinin korunması için kullanılacak ek kaynakların maliyetlerinin karşılanması için yanaşma penceresi uygulamasına ek ücret getirilmesi durumunun doğduğunu belirtti. Tüm bu uygulamaların MIP’nin liman yoğunluğuna geçici bir süre çözüm olması için geliştirildiğini dile getiren Singh, EMH 2 projesi ile Mersin Limanı’nın gelecek 5 yıl içerisinde daha rahat bir operasyon verimliliği sağlayacağını söyledi.

Kapılar Projesi inşaatı sürüyor

MIP’nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak benimsediği Kapılar Projesi inşaatının kesintisiz bir şekilde sürdüğünü açıklayan Singh, Kapılar Projesi sayesinde D-400 karayolundan limana giriş çıkış yapan tırların büyük bir çoğunluğunun doğrudan otoyol bağlantısı ile ilerleyeceğini ve bu sayede bölgedeki trafik sorununa çözüm getirileceğini ifade etti.

Dünyanın ilk 100 limanı içerisinde

Bakanlık tarafından da açıklanan Lloyd’s List'de Mersin Limanı'nın dünyanın ilk 100 limanı arasında olmasıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Singh, MIP’nin 2022 yılı konteyner hacminin ardiye sürelerindeki artış sebebiyle bir önceki yıla göre düşüş yaşadığını, ancak bu düşüşe rağmen dünyanın ilk 100 limanı içerisindeki pozisyonunu koruduğunu, EMH 2 projesinin gerçekleştirilmesi durumunda dünya ticaretindeki stratejik konumunun her geçen gün daha da güçleneceğini ve bugün 92. olan sıralamasının listelerde daha ön sıralarda olacağını aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Mersin’de yapılması planlanan Ana Konteyner Limanı Projesine de değinen Singh, bölgenin sahip olduğu potansiyelin açıkça görüldüğünü, sanayileşme ve ticaretin her geçen gün geliştiğini ve yakın gelecekte bu projeye olan ihtiyacın kademeli olarak artacağını belirterek, kent için yapılacak tüm pozitif gelişmeleri desteklediklerini aktardı.

Hem ekonomik hem de toplumsal katkı

Eğitim ve üretim bir arada Ajay Kumar Singh, MIP’nin yaptığı proje ve çalışmaların kent ve ülke ekonomisinin toplumsal refah düzeyine katkı sağlamayı amaçladığını aktardı. MIP olarak geçtiğimiz yıllarda açılan Toroslar Mersin Uluslararası İlköğretim Okulu’na ek olarak bu yıl Yenişehir ilçesinde Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ikinci bir ilköğretim okulunun daha yapılacağının bilgisini paylaşan Ajay Kumar Singh, ileriki süreçte uluslararası standartlarda yabancı dil eğitim veren ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ancak yüksek potansiyelli çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de belirtti.