Eminevim 30. yılında ev hediye edecek

02 Ekim 2020

Tasarrufa dayalı Elbirliği Sistemi ile ev ve araç sahibi olmak isteyenler için faizsiz finansal çözümler sunan Eminevim, kampanyalarına bir yenisini ekledi. Emin Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Murat Ayyıldız ve Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal’ın katıldığı basın lansmanında detayları ilk kez duyurulan kampanya ile Eminevim bir kişiye ev hediye edecek.



Ekim ayında başlayan ve dört ay sürecek büyük kampanyaya katıma hakkı kazananlar arasından gerçekleştirilecek çekilişle ev kazanan talihli açıklanacak. Kazanan talihli ise Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan, gelişmiş mimari özellikleri ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken “Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy” projesinde 600 bin TL değerindeki evin sahibi olacak.

Herkes bu fırsattan yararlanabilecek

Geçtiğimiz yıl Jeep ödüllü büyük bir kampanya başlatan Eminevim, bu yıl duyurduğu ev hediyeli yeni kampanyasıyla da bu kez ev sahibi olmak isteyenlere bulunmaz bir fırsat sunmuş olacak. Özellikle ev sahibi olmak isteyen, kira ödeyen veya ev alacak birikime sahip olmayanlar için önemli bir fırsat sunan kampanyadan, faizsiz Elbirliği Sistemi’nden yararlanarak ev veya araç sahibi olmak için kayıt yaptıranlarla birlikte tavsiye eden herkes yararlanabilecek. 31 Ocak tarihine kadar yapılacak başvuruların ardından düzenlenecek çekilişle “Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy”deki 2+1 konseptli hediye evin talihlisi belirlenecek.

Kampanya ile 30 bin başvuru hedefleniyor

Kampanyanın basın lansmanında konuşan Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, “1 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlattığımız ve dört ay boyunca devam edecek Eminevim’in ev hediyeli büyük kampanyasına 30 bin başvuru hedefliyoruz. Elbirliği Sistemi’ne kayıt yaparak sistemi tavsiye edenlere her tavsiye için ek çekiliş hakkı sunan ve tavsiye ettikçe daha fazla çekiliş hakkı kazandıran kampanya ile 30 bin kişinin ev ve araç sahibi olması planlanıyor. 4 aylık sürede 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ülke ekonomisine de uzun vadede 3 milyar TL katkı sağlanması amaçlanıyor” dedi.

Ev hediye kampanyasından yararlanmak isteyenler, Eminevim şubeleri üzerinden ev veya araç kaydı yaparak kampanyaya hemen başvuru yapabilecek.