Eminevim 600 bininci teslimatını yaptı: 9 ayda 190 bini aşkın teslimat

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Türkiye'de tasarruf finansman alanında faaliyet gösteren Eminevim, 36 yıllık faaliyet sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, ev, araç ve iş yeri edinmek isteyen üyelerine yönelik teslimat sayısını 600 bine çıkararak kendi rekorunu yeniledi.

Eminevim'den 2026'nın ilk 9 ayında 190 bini aşkın teslimat

Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, şirketin 2026 yılı performansına ilişkin açıklamasında, ocak-eylül döneminde 190 bini aşkın teslimat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üstün, tasarruf finansman modelini Türkiye'nin farklı bölgelerindeki vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre Eminevim, 600 bin teslimat sınırını aşan ilk tasarruf finansman kuruluşu oldu.

Süheyla Üstün: 600 bin ailenin birikiminin sorumluluğunu taşıyoruz

Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, şirketin kuruluşundan bugüne uzanan sürecini değerlendirerek 1991 yılında merhum A. Emin Üstün'ün ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculukta 600 bin teslimata ulaştıklarını söyledi.

Bu büyüklüğün önemli bir sorumluluğu beraberinde getirdiğini vurgulayan Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"600 bin ailenin geleceğine dokunmak, insanların yıllarca çalışarak ve fedakârlıklarla oluşturdukları birikimlerin sorumluluğunu da taşımak demektir."

Üstün, şirketin ürün tasarımından şubeleşme stratejilerine kadar aldığı kararları matematiksel modellemeler ve kapsamlı analizler doğrultusunda şekillendirdiğini belirtti. İstikrarı her koşulda temel öncelikleri olarak gördüklerini kaydetti.

600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç oldu

Eminevim, 600 bininci teslimat dolayısıyla Genel Müdürlük binasında özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ile bu teslimatın öncesinde ve sonrasında yer alan toplam 10 üye ağırlandı.

Katılımcılara hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından verildi.

Berberlik yapan Selam Basınç ev sahibi olma sürecini anlattı

İlk teslimatı şirketin 600 bininci teslimatına denk gelen Selam Basınç, berber olarak çalıştığını ve yakın çevresinde Eminevim aracılığıyla ev ve araç sahibi olan kişilerin bulunduğunu anlattı.

Bu örneklerden etkilenerek şirkete başvurduğunu belirten Basınç, şubede kendilerine farklı finansman planları sunulduğunu söyledi.

Basınç, "Biz de bütçemize uygun olan planı seçerek ev sahibi olduk. Evi alırken teslimatım tam zamanında yapıldı" ifadelerini kullandı.

Eminevim'in Türkiye genelinde 200'e yakın şubesi bulunuyor

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Eminevim, Türkiye genelinde 200'e yakın şubeyle faaliyet gösteriyor.

36 yıl önce Elbirliği Sistemi'ni hayata geçiren şirket, tasarruf finansman modeliyle ev, araç ve iş yeri edinmek isteyen üyelere hizmet sunuyor.

Eminevim, 600 bini aşkın teslimatın ardından faaliyetlerini geniş şube ağı ve tasarruf finansman modeli üzerinden sürdürmeyi hedefliyor.