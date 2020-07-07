Eminevim, haziranda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı

07 Temmuz 2020

Yeni normalleşmenin başladığı haziran ayında 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, böylece geçen yılın haziran ayına göre teslimatını yüzde 65 artırmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim'in uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi, haziran ayında yapılan konut ve araç teslimatlarıyla 30 yılın rekorunu kırdı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yapılan bir aylık teslimatla ekonomiye 300 milyon TL'yi aşkın bir katkı sağlandığını belirtti.

Üstün, ulaşılan aylık teslimat kapasitesinin sistemin başarısını ortaya koyan güçlü bir gösterge olduğunu, bin 800 bandındaki teslimat ortalamasının da yılın ikinci yarısından itibaren 2 binin üzerine çıkacağını kaydetti.1991 yılından bugüne büyüyerek devam eden Elbirliği Sistemi'nin araç ve konut pazarındaki payının arttığını belirten Üstün, bu yılın ilk yarısında sistemle ev ve aracına kavuşanların sayısının geçen yıla göre yüzde 18’lik bir artış gösterdiğini ifade etti.

“Teslimatlarımızı yüzde 65 artırdık”

Elbirliği Sistemi'nin tamamen yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu söyleyen Sefa Üstün, sistemin konut ve araç teslimatlarıyla her geçen yıl pazardaki payını büyüten finansal bir güç haline geldiğini vurguladı.

Pandemiye rağmen bu yılın ilk yarısında yaptıkları yatırımlarla pazardaki konumlarını güçlendirdiklerini ifade eden Üstün, şunları kaydetti:

“Teslimatlarımızı yüzde 18 artırarak 12 bine yakın kişinin ev ve aracına kavuşmasına vesile olduk. Yeni normalleşmenin başladığı haziran ayında ise tarihimizin en yüksek aylık teslimatını gerçekleştirdik ve Elbirliği Sistemi ile bir ayda 2 bin 510 aileyi ev ve araç sahibi yaptık. Geçen yılın haziran ayına göre ise bu yıl teslimatlarımızı yüzde 65 artırmayı başardık. Yılın kalan ikinci yarısında da Türkiye geneli araç ve konut satışlarındaki payımızı artırmaya devam edeceğiz."

“Pandemi araç sahibi olmak isteyenlerde patlama yaptı”

Yılın geri kalanında araç ve konut yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Sefa Üstün, "Konut ve araç yatırımları için sisteme başvuranların sayısı yılın başından bu yana sürekli arttı. Elbirliği Sistemi'ne başvuranların sayısı yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarken, pandemide araç sahibi olmak isteyenlerin sayısında ise patlama yaşandı. Konut teslimatlarının yüzde 8 arttığı bu dönemde araçtaki artış yüzde 29 oldu. Özellikle pandemi nedeniyle toplu taşımayı kullanmak istemeyenlerin araca yönelmesinin teslimatlardaki artışta etkili olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA