Eminevim sözleşme hacmiyle zirvede! 2025’te büyük hedef: 300 bin yeni müşteri

Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Eminevim, 2025 yılı için büyüme hedeflerini duyurdu. Her geçen gün büyüyen şirket, ülkenin dört bir yanındaki tasarruf sahiplerine fayda sağlamayı sürdürüyor.

Yeni müşteri ve aktif büyüklükte rekor artış

Müşterilerine sunduğu güvenilir ve sürdürülebilir finansal çözümler sayesinde finansmanını sağladığı ev, araç ve iş yeri teslimat rakamı önemli bir eşiği aşarak toplam 300 bine ulaşan Eminevim, 2025 yılı için 300 bin yeni müşteri hedefi belirledi. Bu hedef doğrultusunda, finansman modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla aileyi ev ve araç sahibi yapmayı amaçlayan Eminevim, aktif büyüklüğünü 2024 yılında 2023’e göre yüzde 156,5 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attı. 2022 yılında 7,9 milyar TL aktif büyüklüğe sahip marka, 2023 yılında 18,6 milyar TL ve 2024 yılında ise 47,7 milyar TL ile sektörde başarı rekoru kırdı.

Eminevim’in 2024 yılında yeni sözleşme büyüklüğü yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğü ise yüzde 193 oranında artarak toplam sözleşme tutarı 168,8 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynakları da iki katına çıkan Eminevim’in 2024 yılındaki tahsisat tutarı ise yüzde 142 oranında artış gösterdi.

TOGG ödülleriyle başarıya teşvik

Eminevim, "Liderler Sahnede, Gücümüz Zirvede" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 2024 yılı boyunca gösterdikleri üstün performansla başarıya ulaşan çalışanlarını ödüllendirdi. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile ödüllendirilen başarılı satış temsilcileri, Eminevim’in vizyonunu taçlandırdı.

Tasarruf finansmanının lideri olarak yoluna devam ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren Eminevim; güçlü ekibi, köklü geçmişi ve yenilikçi vizyonuyla tasarruf finansman sektöründeki öncülüğünü sürdürerek 2025 yılında finansal çözümler alanında güvenin ve istikrarın simgesi olmayı da sürdürmeyi hedefliyor.