Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Üstün: 600 bin müşteriye hizmet vereceğiz
Eminevim, aktif büyüklüğünü 2024 yılında yüzde 156 artırarak 47,7 milyar TL’ye ulaştırırken, 2025 yılı sonuna kadar ise 600 bin müşteriye hizmet vermeyi hedefliyor. Türkiye genelinde 134 şubeye ulaştıklarını açıklayan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “2026’ya kadar bu sayıyı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Türkiye’de faizsiz finans anlayışıyla geliştirilen, tasarruf finansmanı sisteminin ilki Elbirliği modelinin 1991 yılında merhum A. Emin Üstün tarafından kurulduğunu belirterek, bugün gelinen noktada şirketin, 2 bine yakın çalışana ve yüzde 50’den fazla pazar payına sahip olduğunu söyledi.
Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılı Eminevim için sektörde daha önceden kendisinin ulaştığı ilkleri ve hedefleri tazelediği bir yıl oldu. Yeni sözleşme büyüklüğümüz yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğümüz ise yüzde 193 artış gösterdi. Böylece toplam sözleşme tutarımız 168,8 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynaklarımız da iki katına çıkarak finansal gücümüzü daha da pekiştirdi. 2024 yılındaki tahsisat tutarımız ise yüzde 142 oranında arttı.
2022 yılında 7,9 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü, 2023’te 18,6 milyar TL’ye, 2024’te ise yüzde 156,5 artışla 47,7 milyar TL’ye çıkararak sektörde önemli bir başarı rekoruna imza attık.” Büyüme ivmesini destekleyen en önemli unsurlardan birinin şube yatırımları olduğuna işaret eden Süheyla Üstün, “2024 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 134 şubeye ulaştık. 2026 yılına kadar bu sayıyı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Öte yandan dijital dönüşüm vizyonumuzla, sektörümüzün ilk ve tek tescilli Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdik” dedi.
"Birçok parametrede pazarın %50’den fazlasını yönetiyoruz"
Her işletmenin ancak kaynakları, insan gücü ve ürün yapılarıyla mütenasip bir büyüme içinde olması halinde hayatta kalabileceğine ve topluma fayda sağlayabileceğine vurgu yapan Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla önemli olan işletmenin büyüme ivmesinden ziyade, bir plan ve program dahilinde kontrol edilerek büyümesidir. Bu konuda oldukça hassas olduğumuzun altını çizmek isterim. Halihazırda alanında uzman birçok mühendis arkadaşımızdan oluşan bir fizibilite birimi ile ürün yapılarından tutun şube açılışlarına kadar birçok sürecimizi yönetiyor ve optimize etmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi bir know-how’a sahibiz. Şu anda pazarın birçok parametresinde yüzde 50’sinden fazlasını yönetiyoruz.”
"Müşteri sayımız iki katına çıkacak"
Eminevim olarak yıl başında 300 bininci teslimatlarını da gerçekleştirdiklerini açıklayan Üstün, “Bu 300 bin teslimatın 200 binden fazlasını henüz BDDK’dan faaliyet izni almadan, bir başka deyişle devlet gözetim ile denetiminin güvencesi olmadan gerçekleştirdiğimiz dikkate alındığında, insanımızın Eminevim’e duyduğu güven çok daha rahat anlaşılacaktır. Bugün itibarıyla 300 binden fazla tasarruf sahibimiz bulunuyor. Sene sonu için bu sayıyı iki katına çıkararak 600 bin müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Finansal göstergeler güçlü
Yıl sonu hedeflerine de değinen Üstün, “2025 yıl sonu hedeflerimiz finansal göstergeler açısından da oldukça güçlü. Öz kaynak büyüklüğümüzde yüzde 135 artışla 47 milyar TL’ye, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 176 artışla 131,7 milyar TL’ye ulaşmayı planlıyoruz. Tüm bu hedefleri gerçekleştirirken esas önceliğimiz, her adımı kontrollü, planlı ve sürdürülebilir şekilde atmak.
Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz toplam ev, araç ve iş yeri teslimat sayısı Mayıs 2025 itibarıyla 320 bini aştı. 2025 yılının ilk dört ayında büyük bir ivme yakalayarak tahsisat tutarımızı geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat artırdık. Teslimat sayımız da geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 130 oranında artış göstererek 22 bini aştı. 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 90 bin ev ve araç teslimatı gerçekleştirmeyi, 100 milyar TL’nin üzerinde tahsisat tutarına ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.
"Her ay 25 bin yeni üye sistemimize dahil oluyor"
Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme kapsamında sürekli insan kaynağına, bilişim ve operasyonel altyapıya ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Süheyla Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geldiğimiz noktada, her ay yaklaşık 25 bin yeni üyeyi sisteme dahil ediyor ve 7 bin 500 kişiye finansman sağlıyoruz. Elbirliği’nden daha fazla kişinin faydalanması için şube ağımızı genişletmeye yönelik de çalışmalarımız ve hedeflerimiz bulunuyor.”
“Elbirliği sistemi çok geniş bir kitleye hitap ediyor”
Tasarruf finansmanına ilginin arttığına işaret eden Üstün, bunun nedenlerini şöyle özetledi: “Sektöre gösterilen ilgi artışının temel nedenini sadece yüksek faiz oranları ile geleneksel kredi sistemine erişimde yaşanan zorluklar veya kredi limiti kısıtlamalarına bağlamalarıyla çok kez karşılaşıyoruz.
Ancak sektöre gösterilen alakanın yükselmesini tamamen bu hususa da bağlamıyoruz. Klasik finansman sistemleriyle Elbirliği’nin kabul ettiği kitlelerde ayrışma görüyoruz. Örneğin klasik finansman yöntemlerinde ilgili kuruluşlar nezdinde ‘credible’ yani finansal güç açısından itimat edilir bir seviyede olmadığınız sürece finansmana erişim sağlayamazken, Elbirliği Sistemi’nde finansal gücünüzün bir önemi yoktur.
Bir başka deyişle Elbirliği Sistemi çok daha geniş bir kümeye hitap ediyor. Zira sistemin doğası gereği öncelikle belirli bir birikimde bulunduğunuzdan zaten ödeme kabiliyet ve kuvvetinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Burada Elbirliği Sistemi’nde de özellikle mali mevzuat yönünden ödeme gücünüzün kaynağını ispat edebiliyor olmanız gerekliliğini de hatırlatalım.”
Esnek ödeme seçenekleri sunuyoruz
Elbirliği Sistemi’nde her türlü bütçeye uygun şekilde ürünler tasarlandığına işaret eden Süheyla Üstün, “Yani Elbirliği Sistemi’ni kişiye özel terzi, diğer finansman sistemlerini ise daha çok hazır giyim olarak da tanımlayabiliriz. Ayrıca sistem birçok anlamda üyelerine esneklik de sunmaktadır. Kişiler tasarruf ödemelerini dondurabiliyor, teslimat aldığı tutarların yetersiz olduğunu düşünürse güncelleme işlemiyle tutarı yükseltebiliyor.
Kısaca diğer finansman modellerine göre oldukça esnek bir model mevcut. Örneğin, kredisiz ve faizsiz olarak ev veya araç sahibi olmanın en ideal yollarından biri olan Çekilişli Finansman Modeli, katılımcılarımızın belirlediği peşinat ve aylık taksit tutarına göre oluşturuluyor ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle teslimatlar belirleniyor, çekilişte ismi çıkmayan üyelerimiz ise en geç sözleşmede belirlenen tarihte teslimatını alıyor” diye konuştu.