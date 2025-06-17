Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Üstün: 600 bin müşteriye hizmet vereceğiz

Eminevim Yönetim Kuru­lu Başkanı Süheyla Üstün, Türkiye’de faizsiz finans anlayışıyla geliştirilen, tasarruf fi­nansmanı sisteminin ilki Elbirliği modelinin 1991 yılında merhum A. Emin Üstün tarafından kurul­duğunu belirterek, bugün gelinen noktada şirketin, 2 bine yakın ça­lışana ve yüzde 50’den fazla pazar payına sahip olduğunu söyledi.

Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılı Eminevim için sektörde daha önceden kendisinin ulaştığı ilkleri ve hedefleri tazelediği bir yıl oldu. Yeni sözleşme büyüklü­ğümüz yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğümüz ise yüzde 193 artış gösterdi. Böylece toplam sözleşme tutarımız 168,8 milyar TL’ye ulaş­tı. Öz kaynaklarımız da iki katına çıkarak finansal gücümüzü daha da pekiştirdi. 2024 yılındaki tah­sisat tutarımız ise yüzde 142 ora­nında arttı.

2022 yılında 7,9 mil­yar TL olan aktif büyüklüğümüzü, 2023’te 18,6 milyar TL’ye, 2024’te ise yüzde 156,5 artışla 47,7 milyar TL’ye çıkararak sektörde önem­li bir başarı rekoruna imza attık.” Büyüme ivmesini destekleyen en önemli unsurlardan birinin şube yatırımları olduğuna işaret eden Süheyla Üstün, “2024 sonu itiba­rıyla Türkiye genelinde 134 şube­ye ulaştık. 2026 yılına kadar bu sa­yıyı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Öte yandan dijital dönüşüm vizyo­numuzla, sektörümüzün ilk ve tek tescilli Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdik” dedi.

"Birçok parametrede pazarın %50’den fazlasını yönetiyoruz"

Her işletmenin ancak kay­nakları, insan gücü ve ürün ya­pılarıyla mütenasip bir büyü­me içinde olması halinde hayat­ta kalabileceğine ve topluma fayda sağlayabileceğine vurgu ya­pan Üstün, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Dolayısıyla önemli olan işlet­menin büyüme ivmesinden ziya­de, bir plan ve program dahilinde kontrol edilerek büyümesidir. Bu konuda oldukça hassas olduğu­muzun altını çizmek isterim. Ha­lihazırda alanında uzman birçok mühendis arkadaşımızdan oluşan bir fizibilite birimi ile ürün yapıla­rından tutun şube açılışlarına ka­dar birçok sürecimizi yönetiyor ve optimize etmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi bir know-how’a sahibiz. Şu anda pazarın birçok parametresinde yüzde 50’sinden fazlasını yönetiyoruz.”

"Müşteri sayımız iki katına çıkacak"

Eminevim olarak yıl başında 300 bininci teslimatlarını da ger­çekleştirdiklerini açıklayan Üs­tün, “Bu 300 bin teslimatın 200 binden fazlasını henüz BDDK’dan faaliyet izni almadan, bir başka de­yişle devlet gözetim ile denetimi­nin güvencesi olmadan gerçek­leştirdiğimiz dikkate alındığında, insanımızın Eminevim’e duydu­ğu güven çok daha rahat anlaşıla­caktır. Bugün itibarıyla 300 bin­den fazla tasarruf sahibimiz bulu­nuyor. Sene sonu için bu sayıyı iki katına çıkararak 600 bin müşteri­ye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadele­rini kullandı.

Finansal göstergeler güçlü

Yıl sonu hedeflerine de değinen Üstün, “2025 yıl sonu hedefleri­miz finansal göstergeler açısından da oldukça güçlü. Öz kaynak bü­yüklüğümüzde yüzde 135 artışla 47 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü­müzde ise yüzde 176 artışla 131,7 milyar TL’ye ulaşmayı planlıyo­ruz. Tüm bu hedefleri gerçekleşti­rirken esas önceliğimiz, her adımı kontrollü, planlı ve sürdürülebilir şekilde atmak.

Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz top­lam ev, araç ve iş yeri teslimat sa­yısı Mayıs 2025 itibarıyla 320 bi­ni aştı. 2025 yılının ilk dört ayında büyük bir ivme yakalayarak tahsi­sat tutarımızı geçen yılın aynı dö­nemine göre 4 kat artırdık. Tesli­mat sayımız da geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 130 oranında ar­tış göstererek 22 bini aştı. 2025 yı­lı sonuna kadar yaklaşık 90 bin ev ve araç teslimatı gerçekleştirme­yi, 100 milyar TL’nin üzerinde tah­sisat tutarına ulaşmayı planlıyo­ruz” diye konuştu.

"Her ay 25 bin yeni üye sistemimize dahil oluyor"

Sürdürülebilir ve sağlıklı bü­yüme kapsamında sürekli insan kaynağına, bilişim ve operasyo­nel altyapıya ciddi yatırım yap­tıklarını söyleyen Süheyla Üs­tün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geldiğimiz noktada, her ay yak­laşık 25 bin yeni üyeyi sisteme dahil ediyor ve 7 bin 500 kişiye fi­nansman sağlıyoruz. Elbirliği’n­den daha fazla kişinin faydalan­ması için şube ağımızı genişlet­meye yönelik de çalışmalarımız ve hedeflerimiz bulunuyor.”

“Elbirliği sistemi çok geniş bir kitleye hitap ediyor”

Tasarruf finansmanına ilginin arttığına işaret eden Üstün, bunun nedenlerini şöyle özetledi: “Sek­töre gösterilen ilgi artışının temel nedenini sadece yüksek faiz oran­ları ile geleneksel kredi sistemine erişimde yaşanan zorluklar veya kredi limiti kısıtlamalarına bağla­malarıyla çok kez karşılaşıyoruz.

Ancak sektöre gösterilen alakanın yükselmesini tamamen bu husu­sa da bağlamıyoruz. Klasik finans­man sistemleriyle Elbirliği’nin ka­bul ettiği kitlelerde ayrışma görü­yoruz. Örneğin klasik finansman yöntemlerinde ilgili kuruluşlar nezdinde ‘credible’ yani finansal güç açısından itimat edilir bir se­viyede olmadığınız sürece finans­mana erişim sağlayamazken, El­birliği Sistemi’nde finansal gücü­nüzün bir önemi yoktur.

Bir başka deyişle Elbirliği Sistemi çok daha geniş bir kümeye hitap ediyor. Zi­ra sistemin doğası gereği öncelikle belirli bir birikimde bulunduğu­nuzdan zaten ödeme kabiliyet ve kuvvetinizi ispat etmiş oluyorsu­nuz. Burada Elbirliği Sistemi’nde de özellikle mali mevzuat yönün­den ödeme gücünüzün kaynağını ispat edebiliyor olmanız gereklili­ğini de hatırlatalım.”

Esnek ödeme seçenekleri sunuyoruz

Elbirliği Sistemi’nde her türlü bütçeye uygun şekilde ürünler tasarlandığına işaret eden Süheyla Üstün, “Yani Elbirliği Sistemi’ni kişiye özel terzi, diğer finansman sistemlerini ise daha çok hazır giyim olarak da tanımlayabiliriz. Ayrıca sistem birçok anlamda üyelerine esneklik de sunmaktadır. Kişiler tasarruf ödemelerini dondurabiliyor, teslimat aldığı tutarların yetersiz olduğunu düşünürse güncelleme işlemiyle tutarı yükseltebiliyor.

Kısaca diğer finansman modellerine göre oldukça esnek bir model mevcut. Örneğin, kredisiz ve faizsiz olarak ev veya araç sahibi olmanın en ideal yollarından biri olan Çekilişli Finansman Modeli, katılımcılarımızın belirlediği peşinat ve aylık taksit tutarına göre oluşturuluyor ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle teslimatlar belirleniyor, çekilişte ismi çıkmayan üyelerimiz ise en geç sözleşmede belirlenen tarihte teslimatını alıyor” diye konuştu.