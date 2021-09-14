Eminevim’de Genel Müdürlük görevine Sait Aytaç getirildi

Sait Aytaç, 1 Eylül itibarıyla Eminevim Genel Müdürü görevine getirildi. Uzun yıllar görev aldığı katılım bankacılığı ve finans sektörüne önemli hizmetlerde bulunan Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Finans sektörüne Albaraka Türk’te başlayan Aytaç, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Satış Grup Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aytaç, son olarak Vakıf Katılım Bankası’nda Bireysel ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.