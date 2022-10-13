Emirali Tekstil, lojistik ve Ür-Ge'yi yeşil bina ile güçlendiriyor

ALİ ŞAHİN-BURSA

Bursa’da yüzde yüz ihracat kapasitesi ile çalışan ve birçok önemli markanın tedarikçisi konumunda bulunan Emirali Tekstil, fabrikasının yanında yeni bir lojistik merkezi kurmak için inşaat çalışmalarına başladı. Halihazırda 526 kişiye istihdam sağlayan Emirali Tekstil 13 bin metrekarelik tesisin tamamlanması ile lojistiğin yanı sıra Ür-Ge kısmının da kapasitesini artıracak.

5 yıl önce departman kurduk

Yeni tesise ‘Yeşil Bina’ sertifikası almak için çalışmalara başladıklarını belirten Emirali Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erge, “Bizim iş akışımızdaki anlaşmalarımız çok farklı. Ticari anlaşmalarımızda ekosistem ile ilgili sürdürülebilirlik maddeleri bulunuyor. Artık Avrupa’da da birçok firma bunu talep ediyor zaten. 5 yıl önce sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik departmanı kurduk. Burada 3 mühendis yer alıyor. Sosyal uygunluk kısmında çalışan haklarını koruyoruz. Doğa kısmında da karbon ayak izimizi azaltmak için çözümler üretiyoruz. 2 mühendis ile de malzeme ve hizmet aldığımız firmaların doğaya olan etkilerini azaltmaları için çalışıyoruz. Yani biz sadece kendimizden değil iş yaptığımız ekosistemdeki bütün firmalardan sorumluyuz” diye konuştu.

Leed sertifikası için başvurduk

Yaptıkları işlerde ikinci kalite oranının da sıfır olması gerektiğine vurgu yapan Erge, “Geri dönüşüm konusunda da artık mağazalarda alanlar var. Dönüşüm teknolojisi de oldukça gelişti. Biz hatalı ürün üretmediğimiz gibi vatandaşın geri dönüşüm için getirdiği kıyafetleri de yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Şu anda yenilenebilir enerji ile ilgili bir çalışma yapıyoruz ama bulunduğumuz bölgedeki arsa maliyetleri alternatif alanlara yöneltti. Bulduğumuz bazı alanlarda da hukuki engeller çıkıyor. Yeni binamızın çatısını bu amaçla kullanacağız. Leed sertifikası almak için çalışmalar başlattık. O kısımda da ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürün geliştirmede 120 istihdam hedefi

Firma hakkında bilgiler de veren Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erge ayrıca “Bursa’da sektörün en çok ihracat yapan 2. firmasıyız. Her gün 45 numune çıkarabiliyoruz. 7 milyon adet ihracat kapasitemiz var. Sezonlarda yüzde 110 kapasitelere çıkabiliyoruz. Yeni markalarla yeni firmalara hizmet etmek için de çalışıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz ve teslimat süremiz 28 gün. Bütün süreç bu 28 gün içinde gerçekleşiyor. Bizim için en önemli şeylerden birisi ürün geliştirme. Bu yüzden yeni tesisimizde bir de ürün geliştirme katı olacak. Sadece Ür-Ge kısmında 120 istihdam sağlamayı planlıyoruz. Orada imalat alanı yapmayacağız. Artık müşteri sizden kumaş ya da model istemiyor. Müşteri ürün istiyor. Bu yüzden tasarım kısmını da güçlü tutmak zorundayız” dedi.