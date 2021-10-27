Emirates, 6 bin personel alacak

Operasyon kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Emirates, global uçuş ağındaki operasyonlarını desteklemek için gelecek altı ay içinde aralarında pilot, kabin memuru, teknik uzman ve yer hizmetlerinin de yer aldığı 6 binden fazla personeli işe alacak.

Uçuş ağının yüzde 90'ını halihazırda eski haline getiren Emirates, 2021 yılı sonuna kadar salgın öncesi kapasitesine yüzde 70 oranında ulaşmayı planlıyor.

"Salgın öncesi konumumuza geri dönmeyi umuyoruz"

Emirates Havayolu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed Bin Said Al Maktum, "Emirates daima Dubai'nin gelişmesinin merkezinde yer almıştır. 6 bin ilave operasyon personeline gereksinim duymamız Dubai ekonomisinin yaşadığı hızlı toparlanmayı simgelemekte olup tüketici, seyahat ve turizm sektörlerindeki işletmeler dahil olmak üzere birçok başka işletme genelinde fırsatları ve diğer olumlu gelişmeleri beraberinde getirecektir. Sınırların yeniden açılması ve seyahat protokollerinin gevşetilmesi doğrultusunda operasyonlarımızı ihtiyatlı bir şekilde eski haline getiriyoruz ve olumlu ekonomik toparlanma göstergeleri ve sürekli artan taleple birlikte 2022 yılı ortalarından itibaren salgın öncesi konumumuza geri dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.