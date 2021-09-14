Emirates A380 ile günlük İstanbul seferleri başlıyor

Emirates A380 ile İstanbul’a günlük seferler 1 Ekim’den itibaren başlıyor. Konuyla ilgili uluslararası havayolu Amirates’ten yapılan açıklamaya göre, A380 uçağı günlük EK123/124 seferini gerçekleştirmek için kullanacak. EK123 sefer sayılı uçuş Dubai'den 10:45'te kalkacak ve 14:25'te İstanbul'a iniş yapacak. EK124 sefer sayılı dönüş uçuşu ise 16:25'te İstanbul'dan kalkarak 21:50'de Dubai'ye varacak. Tüm saatler yerel zaman dilimine göre gerçekleştirilecek.

“İstanbul’a 6 milyon yolcu taşıdık”

Açıklamada görülerine yer verilen Emirates Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım, "Halihazırda A380 ile hizmet verdiğimiz diğer çok sayıda büyük şehirle birlikte, İstanbul'a da nihayet amiral gemimizi getirdiğimiz için heyecanlıyız. Emirates'in 34 yıl önce Türkiye seferlerine başladığından beri, 23 binden fazla uçuşta 6 milyon yolcuyu taşıdık. A380 seferlerinin Türkiye'de başlaması Emirates için çok önemli bir kilometre taşı.” değerlendirmesini yaptı.

İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise, “6 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Havalimanındaki yeni ‘evimize’ taşınmamızdan bu yana Emirates A380'nin gelişi bizim için başka bir dönüm noktası. Dünyanın en büyük A380 operatörü olan Emirates'in, İstanbul Havalimanı ve Türkiye'nin ilk A380 operasyonu olacak Dubai - İstanbul seferlerine başlayacak olması büyük mutluluk. Bu operasyon, iki ulus arasındaki trafiği artırmamıza yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.