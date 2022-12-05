Emirates, ‘’Dünyanın Lider Seyahat Markası’’ ödülünü kazandı

3 Ekim – 28 Ekim tarihleri arasında dünya genelinde 201 bin 967 tescilli oy ile belirlenen ödüller, 29 Kasım tarihinde Florya İstanbul Akvaryum’da gerçekleşen tören ile takdim edildi. Seyahat ve turizm sektöründen birçok önemli ismin katıldığı Uzakrota Travel Summit 2022 ödül töreninde Emirates’in kazandığı ödül, Emirates Türkiye Satış Müdürü Deniz Sümerpalazoğlu tarafından teslim alındı.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Bahar Ahmet Birinci, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzakrota Travel Summit 2022ödül töreninden bu anlamlı ödülle döndüğümüz için son derece mutluyuz. Aldığımız bütün ödüller, ‘iyisiyle uçun’ marka vaadimizi dünyanın dört bir yanındaki yolcular için gerçeğe dönüştürmek üzere çalışan ekiplerimizin çaba ve bağlılıklarının bir sonucu. Emirates yoluna hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle de yolcularımıza benzersiz deneyimler yaşatıyor, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden yolcular için global bağlantı sağlamada oynadığımız rolden büyük gurur duyuyoruz. Dünya çapında 130’dan fazla ülkeye uçan ve kapsamını sürekli olarak genişleten Emirates, dünyayı şıklık ve konforla buluşturmayı sürdürecek.”

Geleceğe iyisiyle uçmak

Emirates bir süre önce yolcuların uçak içi deneyimlerini geliştirmek amacıyla 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Emirates, 120 uçağın Emirates Premium Economy kabinler ve en yeni iç kabin tasarımlarıyla donatılacağı tarihin en kapsamlı havayolu yenileme programının yanı sıra, yeni bir hizmet modeli, yolculara daha fazla yemek seçeneği sunan geliştirilmiş menüler ve “gökyüzündeki sinema” deneyimi gibi bir dizi yeniliği uygulamaya koyacak. Emirates ayrıca 350 milyon doların üzerindeki yeni bir yatırımla yakında hizmete girecek olan A350 filosunu Thales tarafından geliştirilen yeni nesil uçak içi eğlence çözümleriyle donatarak, yolculara yüksek çözünürlüklü ekranlar ve iyi bir sinema keyfi sunacak.

Dubai üzerinden dünyayı bir araya getiriyor

Bugün altı kıtada yolculara hizmet veren ve dünyanın en büyük geniş gövdeli Boeing 777 ve Airbus A380 filosuna sahip olan Emirates, yolcularına geniş kabinler ve A380’nin ayrıcalıkları arasında yer alan Duş&Spa ile Uçak İçi Dinlenme Alanları gibi benzersiz özellikler sunuyor. İstanbul’dan gerçekleştirdiği günlük uçuşlarda da A380 seçeneği olan Emirates, 160’tan fazla ülkeye mensup çokuluslu mürettebatın konukseverliği, bölgesel mutfaklardan ilham alan gurme lezzetler ve 17’nci kez “Dünyanın En İyi Uçak İçi Eğlence Sistemi” ödülüne layık görülen ice’ın 5,000’in üzerinde kanalı sayesinde 1.700’den fazla film, 1.500 saatin üzerinde TV yayını, canlı programlar, podcastler ve şarkıların yanı sıra 45 dilde sesli kitap özelliği sunan birinci sınıf eğlence içerikleriyle yolcularına uçuş deneyimi yaşatıyor.