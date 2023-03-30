Emirates koltuk kapasitesini yükseltmeyi planlıyor

Emirates, mali yılının başlangıcından bu yana operasyonlarını yüzde 31 artırdı ve yayınlanan en son kuzey yaz tarifesine istinaden koltuk kapasitesini yükseltmeyi planlıyor.

251 uçuş eklendi

Geçtiğimiz aylarda, havayolu; 5 şehre yeniden hizmet verilmesi, 1 yeni noktaya (Tel Aviv) uçuşların başlatılması, mevcut hatlara haftalık 251 uçuşun eklenmesi, hava ve yer hizmetlerinin geliştirilmesinin yaygınlaştırılmasına devam edilmesi dahil olmak üzere operasyonlarını hızlı bir şekilde büyütmeyi planladı ve gerçekleştirdi.

Emirates Ticari İşler Başkanı Adnan Kazım yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Emirates, küresel ağını genişletmeye ve dünya çapındaki seyahat talebini karşılamak için kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Haziran ayında Dubai Uluslararası havaalanında planlanan kuzey pisti rehabilitasyon programı tamamlanana kadar ivmemizi durdurduğumuz için mali yılımız nispeten sakin başladı. Temmuz 2022'den itibaren ise kesintisiz genişleme oldu.”

Kazım şunları ekledi: “Müşteri talebi ve ileriye yönelik rezervasyonlarımız çok güçlü. Emirates, operasyon kapasitesini en kısa sürede en üst seviyeye taşıyabilmek ve aynı zamanda yolcularımızın her zaman mümkün olan en iyi Emirates deneyimini yaşamasını sağlamak adına filomuzu ve ürünlerimizi daha üst seviyelere taşımak için birçok cephede sıkı çalışıyor. Şimdiye kadar dört A380 uçağımız, yeni kabin iç mekanlarımız ve Premium Economy koltuklarımızla tamamen yenilendi. 2 milyar ABD doları tutarındaki kabin ve hizmet geliştirme programımız hız kazandıkça daha fazlası hizmete girecek.”

Önümüzdeki aylarda, Avrupa, Avustralya ve Afrika'da mevcut rotalara daha fazla Emirates seferi hizmet verecek; aynı zamanda, Doğu Asya'da birçok uçuş noktası yeniden hizmete girecek.

Yaz 2023 sezonunda eklenecek A380 uçuş noktaları:

Emirates, uçuş ağında ikonik çift katlı uçakla yeniden hizmet sunarak A380 operasyonlarını büyütmeye devam ediyor:

Glasgow (26 Mart’tan itibaren), Kazablanka (15 Nisan’dan itibaren), Pekin (1 Mayıs’tan itibaren), Şanghay (4 Haziran’dan itibaren), Nice (1 Haziran’dan itibaren), Birmingham (1 Temmuz’dan itibaren), Kuala Lumpur (1 Ağustos’tan itibaren), Taipei (1 Ağustos’tan itibaren).

Bölgelerine göre uçuş noktası sefer sayısı artışları:

Avrupa

- Amsterdam: 2 Nisan'dan itibaren haftalık sefer sayıları 14’den 19’a çıkarılacak.

- Atina: 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında dönemsel yaz talebini karşılamak için günlük ek uçuş hizmeti eklenecek.

- Bologna: 1 Mayıs'tan itibaren seferler haftada 5 uçuştan günlük uçuşa çıkarılacak.

- Budapeşte: 1 Haziran’dan itibaren seferler haftada 5 uçuştan günlük uçuşa çıkarılacak.

- Londra: 1 Mayıs'ta Londra Stansted'e ikinci günlük sefer hizmeti başlayacak. Bu, Emirates'in Londra operasyonlarını, günde 6 kez Londra Heathrow'a ve günde 3 kez Gatwick'e olmak üzere günlük 11 uçuşa çıkaracak.

- Venedik: 26 Mart'tan itibaren haftalık sefer sayıları 5’ten 6’ya çıkarıldı; 1 Haziran'dan itibaren ise günlük hizmetle devam edecek.

Afrika

- Kahire: 29 Ekim’e kadar haftalık sefer sayıları 25’ten 28’e çıkarılacak.

- Darüsselam: 1 Mayıs'tan itibaren seferler haftada 5 uçuştan günlük hizmete çıkarılacak.

- Entebbe: 1 Haziran’dan itibaren seferler haftada 6 uçuştan günlük hizmete çıkarılacak.

Avustralya ve Yeni Zelanda

- Emirates'in Dubai’den aktarmasız gerçekleştirdiği Avustralya uçuşları, 1 Mayıs'tan itibaren Sidney'e, 26 Mart'tan itibaren Melbourne'e ve 1 Haziran'da Brisbane'e pandemi öncesindeki seviyelerine geri dönecek.

- Brisbane: 1 Haziran'dan itibaren eklenen günlük seferler, Emirates'in Brisbane'e olan seferlerini haftada 14 uçuşa çıkaracak.

- Christchurch: 26 Mart'tan itibaren Dubai'den Sidney aktarmalı günlük uçuşlar yeniden başladı.

- Melbourne: 26 Mart'tan itibaren Singapur üzerinden Melbourne’e 3. günlük uçuşları eklendi ve Singapur ile Melbourne arasındaki bağlantı yeniden kuruldu. Melbourne'den kalkan diğer 2 günlük uçuş, aktarmasız olarak Dubai'ye uçuş gerçekleştirmektedir.

- Sidney: 1 Mayıs'tan itibaren 3. günlük direkt sefer eklenecek.

Doğu Asya

- Bangkok: 1 Ağustos'tan itibaren 5. günlük sefer eklenecek.

- Pekin: 15 Mart'tan itibaren günlük direkt Boeing 777-300ER uçuş hizmetine başlandı ve 1 Mayıs'tan itibaren A380 ile uçuşlar gerçekleşmeye devam edecek. A380 ile ikinci bir günlük servis ise 1 Eylül'den itibaren başlayacak.

- Hong Kong: 29 Mart'tan itibaren günlük aktarmasız uçuş eklendi. Bu, Emirates'in operasyonlarını mevcut günlük Dubai-Bangkok-Hong Kong hizmeti dahil olmak üzere haftalık 14 uçuşa çıkardı.

- Kuala Lumpur: 1 Haziran'dan itibaren üçüncü bir günlük sefer daha eklenecek.