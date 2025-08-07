Emirates ve FC Bayern Münih’ten yedi yıllık stratejik iş birliği

Dünya genelinde 140 milyonu aşkın taraftarı ve 410 bini aşkın resmi üyesiyle güçlü bir küresel etkiye sahip olan FC Bayern Münih, Emirates’in geniş sponsorluk portföyüne katılmış oldu.

Anlaşma kapsamında Emirates, Allianz Arena’da saha kenarı LED panolar, özel halılar ve loca kullanım hakları da dahil olmak üzere kapsamlı bir görünürlük elde edecek.

Ayrıca Emirates, kulübün oyuncu görsellerini toplu halde kullanma, basın toplantıları, flaş röportajlar ve dijital içeriklerde yer alma gibi pazarlama haklarına da sahip olacak.

Emirates Başkanı Sir Tim Clark, “Bu yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda Almanya’ya olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesi. Bayern Münih’in köklü geçmişi ve sadık taraftar kitlesiyle kuracağımız bağ bizi heyecanlandırıyor” dedi.

FC Bayern Münih Başkan Yardımcısı Michael Diederich ise, “Finansal sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Emirates gibi global ve güvenilir bir markayla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, uluslararasılaşma hedefimize de önemli katkı sunacak” açıklamasında bulundu.