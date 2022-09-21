Emirates’ten uçak içi eğlenceye 350 milyon dolarlık yatırım

Emirates, A350 filosu için yeni nesil uçak içi eğlence sistemlerine 350 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Bu kapsamda Thales'in yeni AVANT Up sistemini seçen Emirates, A350 filosunu yeni nesil uçak içi eğlence sistemiyle donatacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Emirates Operasyon Yöneticisi Adel al Redha, “Emirates, uçak içi eğlenceyi, her zaman sunduğumuz uçuş deneyiminin önemli bir parçası olarak gördüğünden, hiç de sık rastlanan bir uygulama olmadığı halde, 30 yılı aşkın bir süre öncesinde tüm koltuklara kişisel ekran yerleştiren ilk havayolu şirketi olduk. Son 14 yıldır art arda gökyüzünün en iyi uçak içi eğlence sistemi ödülünü kazanan Emirates ‘ice’, uçak içi eğlence içeriği ve deneyimi konusunda bugün hala rakipsiz durumda. Yeni A350 filomuz için yeni nesil Thales sistemlerine yaptığımız yatırım ise yolcularımıza bundan çok daha iyisini sunmamızı sağlayarak, bu alandaki liderliğimizi daha da üst seviyelere taşıyacaktır.” şeklinde konuştu.

Thales Avionics Genel Müdür Yardımcısı Yannick Assouad ise şunları söyledi: “Thales olarak, yolcuların ‘İyisiyle Uçun’ misyonlarında Emirates ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Emirates, Thales'in AVANT Up teknolojisi ile en son tüketici teknolojilerini ve yeteneklerini uçakta sunma imkanına kavuşuyor. Optiq 4K QLED HDR ekranlarımız, ödüllü dinamik gücümüz ve yeni nesil dijital hizmetlerimiz sayesinde Emirates yolcularına olağanüstü deneyimler sunacağız.”