Emlak danışmanlarına kazandıracak teknolojik işbirliği

Sadece ‘ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan, Türkiye’nin ilk online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com, geliştirdiği bulut tabanlı emlak yönetim programıyla gayrimenkul profesyonellerinin hayatını kolaylaştıran RE-OS.com ile işbirliğine gitti.

Gayrimenkul sektörünün iki teknoloji girişimcisi , emlak danışmanlarının satış imkânlarını artırmak üzere güçlerini pazarlama faaliyetleri konusunda birleştirdi.

Anlaşma uyarınca Tapu.com, tek satış yetkisine sahip olduğu portföyünü, bütün emlakçıların erişim sağlayabildiği, RE-OS.com “Portföy Havuzu”na yükleyecek. Bu sayede RE-OS.com Emlak MLS paylaşım sistemine kayıtlı olan danışmanlar Tapu.com’un kazandıran platformu Alıcılar Kulübü’ne kayıt olarak Tapu.com’da yer alan gayrimenkulleri satıp kazanç elde etme olanağını yakalayacaklar.

Sektörü büyütecek çözüm ortaklığı

"Yönet. Yayınla. Paylaş. Kazan." sloganıyla hizmet veren RE-OS.com Genel Müdürü Hüseyin Öztürk, amaçlarının gayrimenkul danışmanlarına "Hepsi bir arada, tek ekranda, kolayca hizmet sunabilmek" olduğunun altını çizdi. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Tapu.com işbirliği ile RE-OS.com MLS Portföy Havuzu'nu bankaların, vakıfların ve şirketlerin portföyleriyle daha da genişletmiş oluyoruz. Böylece üyelerimiz bu portföyleri de satabilecek ve buradan kendilerine ekstra satış opsiyonları yaratacaklar. Çözüm ortaklığımızın sektörün büyümesine önemli katkı sunacağına inanıyorum."

“Uzman gayrimenkul danışmanları ile birlikte büyüyeceğiz”

Tapu.com'un Kurucu Ortağı Emre Erşahin ise Tapu.com olarak en büyük önceliklerinin müşterilerine şeffaf bir süreç sunmak olduğunu vurguladı. Erşahin, “Aracılar Kulübümüzde Türkiye'nin birçok ilinde, alanında uzman gayrimenkul danışmanları ile çalışıyoruz. Yaptığımız iş birliği sayesinde RE-OS.com sistemine üye olan danışmanlar da artık Tapu.com'da olan, tek satış yetkili ve uygun fiyatlı gayrimenkullere erişim sağlayabilecekler." şeklinde konuştu.

Değerinde tapularla destek

Son zamanlarda gayrimenkul hakkındaki şeffaf bilgi yanında fiyat şeffaflığının büyük önem kazandığına dikkat çeken Emre Erşahin, fiyatlarını aniden yükselten ev sahiplerinden dolayı işleri zarar gören danışmanlara değerinde tapular sunarak destek sağlayacaklarını söyledi.