Emlak Katılım, başkentte şube sayısını 5'e çıkardı

Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunan Emlak Katılım, yeni şubelerle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Son olarak Ankara'da Yıldız şubesini hizmete açan Emlak Katılım, böylece başkentte şube sayısını beşe, yurt genelinde ise 67'ye çıkardı.

Emlak Katılım, Ankara’daki beşinci şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

"Yenilikçi çözümleri hayata geçiriyoruz"

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, kısa sürede doğru adımlar atarak gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümleri hayata geçiriyoruz. Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firmasının 48’ine ev sahipliği yapan Ankara’da yeni şubemizi hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.