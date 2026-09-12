Emlak Katılım Tasarruf Finansman 1 yaşında: On binlerce ailenin hayaline ortak oldu

Türkiye’nin ilk kamu sermayeli tasarruf fi­nansman şirketi ola­rak sektöre yeni bir soluk ge­tiren Emlak Katılım Tasarruf Finansman, faaliyetlerinin ilk yılını tamamladığını duyurdu.

Emlak Katılım’ın güçlü kurum­sal yapısı ve kamu bankası gü­vencesiyle tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelerle buluşturan şirketin, ilk yılında önemli bir büyüme ivmesi yaka­ladığı kaydedildi. Şirketten ya­pılan açıklamada; “Tasarrufla­rını belirli bir plan dâhilinde de­ğerlendirerek faizsiz finansman modeliyle konut, araç veya iş ye­ri sahibi olmak isteyen vatan­daşlara alternatif bir finansman imkânı sunan Emlak Katılım Tasarruf Finansman, on binler­ce ailenin hayalini gerçeğe dö­nüştürdü. Gerçekleştirilen her teslimat, bir yandan birikim­lerin somut bir varlığa dönüş­mesini sağlarken diğer yandan konut ve otomotiv başta olmak üzere reel ekonomiye de katkı sağladı” ifadelerine yer verildi.

Bir yılda sektöre dinamizm kattı

Faaliyetlerinin ilk yılında ulaştığı müşteri sayısı ve ger­çekleştirdiği teslimatlarla dik­kat çeken Emlak Katılım Tasar­ruf Finansman’ın sektörün geli­şimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağladığı dile getirildi. Açıklamada, “Türkiye’de bir ka­mu bankası iştiraki olarak tasar­ruf finansman sektöründe faa­liyet gösteren ilk şirket olan ku­rum, kamu bankacılığının köklü deneyimini tasarruf finansman modeli ile bütünleştirerek sek­töre yeni bir rekabet ve hizmet anlayışı kazandırdı” denildi.

Temelinde finansal kapsayıcılık var

Emlak Katılım’ın sektöre dâ­hil olmasının, tasarruf finans­man modelinin daha geniş kit­lelerce tanınmasına, finansal sistemde alternatif kanalların güçlenmesine ve vatandaşla­rın farklı finansman seçenekle­rine erişiminin kolaylaşmasına zemin hazırladığına dikkat çe­kildi. Şirketin ilk faaliyet yılında yalnızca büyümeyi değil; güven, erişilebilirlik, ve finansal kapsa­yıcılık temelinde güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluştur­mayı başardığı dile getirilirken, “Emlak Katılım Tasarruf Fi­nansman, birinci yılında elde et­tiği deneyim ve oluşturduğu güç­lü müşteri tabanıyla ikinci yılına daha büyük hedeflerle girerken, ‘tasarruf eden, üreten ve ekono­miye kazandıran Türkiye’ vizyo­nuna katkı sunmaya devam ede­cek” ifadelerine yer verildi.

“İlk yılımızda güçlü bir güven inşa ettik”

Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, şirketin ilk yıl performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Emlak Katılım Tasarruf Finansman olarak henüz birinci yılımızı geride bırakırken ulaştığımız nokta bizim için büyük bir gurur kaynağı. Tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve vatandaşlarımızın kendi birikimleriyle hedeflerine ulaşabilmelerine imkân sunulması bizim için büyük önem taşıyor. Emlak Katılım’ın güven ve deneyimini tasarruf finansman alanına taşıyarak sektöre dinamizm kazandırdığımıza inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımızı, teknolojik altyapımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirerek daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız tasarruf kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan, finansal erişilebilirliği artıran ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına değer katan kalıcı bir yapı oluşturmak.”