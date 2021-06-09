Emlak Katılım, yurt geneli şube sayısını 65'e çıkardı

Emlak Katılım, 3 yeni şube ile Türkiye geneli hizmet noktasını 65'e çıkardı. Mart 2019'da faaliyete geçen ve yılı 11 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, geçen yıl şubeleşmeye hız vererek yıl sonu şube sayısını 50'ye taşıdı.

2021 yılında da yurt genelinde şubeleşme çalışmalarını sürdüren banka, 3 yeni şubesini daha hizmete sundu. İstanbul İstoç, İkitelli Metro ve Afyonkarahisar şubelerini aynı anda açan Emlak Katılım, İstanbul'da 30, Türkiye genelinde ise toplam 65 hizmet noktasına ulaştı.

"Ürün ve hizmetlerimizle farklılaşmayı sürdüreceğiz"

Emlak Katılım'ın 3 yeni şubesiyle sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaye devam ettiğini söyleyen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek suretiyle farklılaşmayı sürdüreceğiz. İnsanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli anlayışı ile yaptığımız tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Yeni hizmete açtığımız İstanbul İstoç, İkitelli Metro şubemiz ile doğal güzellikleriyle, ören yerleriyle ve termal tesisleriyle bir turizm cenneti olarak konumlanan Afyonkarahisar'daki ilk şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.