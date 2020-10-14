Emlak Katılım'da şube yatırımları sürüyor

14 Ekim 2020

Şubeleşme çalışmalarına devam eden Emlak Katılım, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 33'üncü şubesini Aksaray'da açan Emlak Katılım, böylece nüfusunun yüzde 70'i tarım ve hayvancılıktan geçim sağlayan kentteki müşterilerinin finansal taleplerine yanıt verecek ürünlerini sunmaya başladı.

"Türkiye'nin gücüne ve ekonomisine inanıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin gücüne, güçlü ekonomik konumuna inandıklarını belirtti. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Bayraktar, kendileri için önemli olan noktalarda yer almayı hedeflediklerini kaydetti. Bu bağlamada kendileri için kritik olan Aksaray’da 33'üncü hizmet noktasını devreye aldıklarının bilgisini veren Bayraktar, "Yeni şubemizin Aksaray’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğimiz artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla sadece şube açmıyoruz; yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.