Emlak Katılım'dan 2025 yılına güçlü başlangıç! Ülke ekonomisine 164 milyar TL'lik kaynak

2025 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdüren Emlak Katılım, ülke ekonomisine sağladığı destekle dikkat çekti. Banka, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 164 milyar TL'lik kaynak sağladı.

Aynı dönemde net kârını yüzde 160 artırarak 5,2 milyar TL'ye ulaştıran Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 246 milyar TL'ye yükseltti.

Toplanan fonlar 175 milyar TL seviyesine ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüğünde yüzde 75'lik bir artış gerçekleşti. Takibe dönüşüm oranı yüzde 1,05 seviyesinde kalırken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,76 olarak kaydedildi. Bankanın özkaynak kârlılığı ise yüzde 100 olarak açıklandı.

Emlak Katılım, faizsiz finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarıyla reel sektöre destek sağlarken, 2025 yılının ilk çeyreğinde 4,3 milyar TL tutarındaki şirket sukuku ihracı gerçekleştirdi.

Sukuk piyasasında lider konum

Emlak Katılım, sukuk piyasasında da aktif rol oynamaya devam etti. 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 4,3 milyar TL’lik sukuk ihracı ile sektördeki liderliğini pekiştiren banka, toplamda 10,6 milyar TL’lik sukuk bakiyesi ile yüzde 34 pazar payına ulaştı.

Somut finansman modelleri ile reel sektöre kaynak aktaran Emlak Katılım, sektördeki yenilikçi finansal çözümlerle dikkat çekiyor.

Banka, 2025 yılı boyunca müşteri odaklı ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ederek sürdürülebilir büyüme stratejisini uygulamayı hedefliyor.