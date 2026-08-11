Emlak Katılım’dan ekonomiye 362 milyar TL destek

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Emlak Katılım, 2026’nın ilk yarısına ilişkin finansal so­nuçlarını kamuoyuyla pay­laştı. Buna göre, faaliyet alanları­nı çeşitlendirmeye devam eden banka, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriy­le sürdürülebilir büyümesini des­teklerken mali yapısını daha da güçlendirdi.

Emlak Katılım’dan ya­pılan açıklamada, kurumun 2026 yılının ilk yarısında da güçlü per­formansını koruduğu ifade edile­rek “Geçtiğimiz yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 75 artışla ülke eko­nomisine 362 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dö­nemde aktif büyüklüğünü yüzde 56 oranında artırarak 464 milyar TL’ye çıkardı.

Emlak Katılım, ka­tılım finans ilkeleri doğrultusun­da reel ekonomiye sağladığı kaynak ve müşteri odaklı büyüme yakla­şımıyla 2026 yılının ilk yarısında da güçlü performansını sürdürdü. Faaliyet alanlarını çeşitlendirme­ye devam eden banka, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stra­tejileriyle sürdürülebilir büyüme­sini desteklerken mali yapısını da­ha da güçlendirdi” denildi.

Bankanın ilk yarı yıl sonuçlarına bakıldığında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artışla ül­ke ekonomisine 362 milyar TL kay­nak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 17 ora­nında artırarak 8.9 milyar TL’ye çı­kardı. Aktif büyüklüğünü yüzde 56 artışla 464 milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını yüzde 53 artışla 344 milyar TL’ye yükseltti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,80

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emlak Katı­lım’ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 89 düzeyin­de gerçekleşirken yüzde 17,80 ser­maye yeterliliği oranı ile sektör­deki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrar­lı operasyonel faaliyetleri sayesin­de 2026 yılı ilk yarısında özkaynak kârlılığını yüzde 48,70 seviyesinde tamamladı.”

Sukuk alanında yüzde 125’lik güçlü büyüme

Emlak Katılım’ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155’lik bir artışla 26.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ikinci çeyreğinde 12.3 milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 15.5 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile yüzde 17’lik pazar payını koruyarak sektörün pazar liderleri arasında yer almaya devam etti.