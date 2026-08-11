Emlak Katılım’dan ekonomiye 362 milyar TL destek
Emlak Katılım’ın yılın ilk yarısındaki net karı 8,9 milyar lira oldu. Bankanın bu yılın ilk yarısında, Türkiye ekonomisine katkısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artışla 362 milyar lira olarak kaydedildi.
Emlak Katılım, 2026’nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye devam eden banka, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle sürdürülebilir büyümesini desteklerken mali yapısını daha da güçlendirdi.
Emlak Katılım’dan yapılan açıklamada, kurumun 2026 yılının ilk yarısında da güçlü performansını koruduğu ifade edilerek “Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artışla ülke ekonomisine 362 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde aktif büyüklüğünü yüzde 56 oranında artırarak 464 milyar TL’ye çıkardı.
Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda reel ekonomiye sağladığı kaynak ve müşteri odaklı büyüme yaklaşımıyla 2026 yılının ilk yarısında da güçlü performansını sürdürdü. Faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye devam eden banka, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle sürdürülebilir büyümesini desteklerken mali yapısını daha da güçlendirdi” denildi.
Bankanın ilk yarı yıl sonuçlarına bakıldığında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artışla ülke ekonomisine 362 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 17 oranında artırarak 8.9 milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü yüzde 56 artışla 464 milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını yüzde 53 artışla 344 milyar TL’ye yükseltti.
Sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,80
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emlak Katılım’ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 89 düzeyinde gerçekleşirken yüzde 17,80 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2026 yılı ilk yarısında özkaynak kârlılığını yüzde 48,70 seviyesinde tamamladı.”
Sukuk alanında yüzde 125’lik güçlü büyüme
Emlak Katılım’ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155’lik bir artışla 26.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ikinci çeyreğinde 12.3 milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 15.5 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile yüzde 17’lik pazar payını koruyarak sektörün pazar liderleri arasında yer almaya devam etti.