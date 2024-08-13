Emlak Katılım'dan yılın ilk yarısında 5,2 milyar lira net kâr

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artırarak 203,7 milyar liraya, toplanan fonlarını da yüzde 60 artırarak 160,1 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın yılın ilk yarısı itibarıyla ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 113 milyar lira olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 64 düzeyinde gerçekleşti.

Özkaynak karlılığında sektör lideri konumunu koruyan banka, istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığını yüzde 81 seviyesine çıkarttı. Emlak Katılım'ın takibe dönüşüm oranı yüzde 0,52 olup seyrini sektör ortalamasının altında sürdürerek yılın ilk yarısında sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etti.

Emlak Katılım'ın sermaye yeterlilik oranı ise 21,43 seviyesinde gerçekleşti.

Banka, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 73, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 158 oranında artışla 5,2 milyar lira net kâr sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, stratejik öncelikleri olan sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Gök, "Bu başarımızı ve elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız. Emlak Katılım olarak ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sürecinde sadece ekonomiye değil, yaşadığımız çevreye ve topluma da katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.