Emlak Konut'ta hisse geri alım planı
Emlak Konut, 25 Mart'ta dolacak olan pay geri alım programının süresinin genel kurulda tekrar onaya sunacağını duyurdu.
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Emlak Konut GYO, mevcut pay geri alım programının süresinin 25 Mart'ta dolacak olması nedeniyle geri alım programını olağan genel kurulda tekrar onaya sunacağını duyurdu.
Şirketin KAP açıklamasına göre, geri alım programının süresi 36 ay; ayrılan fon tutarı ise 1.08 milyar lira olacak. Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamayacak.