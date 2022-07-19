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Emlak Konut'tan 14,6 milyar liralık satış

Emlak Konut GYO, yılın ilk 6 ayında KDV hariç 14 milyar 591 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Emlak Konut GYO, 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihleri arasında KDV hariç 14 milyar 591 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "İkinci çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 9.21 milyar TL'yi yüzde 58 oranında aştığımız görülmektedir" dedi.

Söz konusu dönemde satışa esas brüt 417.226 metrekare büyüklüğe ulaşan, 2 bin 510 adet bağımsız bölümün satışı yapıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu satışların 1.29 milyar liralık kısmı yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı. Yabancıya satılan konut adedi ise 176 olarak gerçekleşti.

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