Emlak Konut'tan Çamlıca Camii'ne 5 yılda 60 milyon bağış

21 Nisan 2018

Kerim ÜLKER

Temeli 2013’te atılan İstanbul’un en büyük camilerinden biri olması planlanan Çamlıca Camii’ne Emlak Konut’tan büyük bağış.

Emlak Konut gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla halen Çamlıca'da inşaatı devam etmekte olan projeye bağış yapıldığını belirtildi.

Yapılan açıklamada Emlak Konut’un bağışladığı tutar 18 milyon lira olduğu ifade edildi Açıklamada “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, halen Çamlıca'da inşaatı devam etmekte olan; cami, Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve konferans salonu inşaatını yapmakta olan "İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği"ne şirketimiz tarafından 18.000.000 TL bağış yapılmıştır” denildi.

5 yılda 60.5 milyon lira bağış yaptı

Hatırlanacağı üzere Çamlıca Camii projesine Emlak Konut 2014 yılında 10 milyon, 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında 8 milyon, 2017 yılında da 12 milyon 500 lira bağışlamıştı.

Yeni bağışla birlikte son 5 yılda Emlak Konut’tan Çamlıca Camii projesine 60.5 milyon liralık yardım yapılmış oldu.