15 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip gayrimenkul profesyonelleri tarafından kurulan Avrupa merkezli emlak pazarlama platformu Topli.io, Türkiye pazarına giriş yaptı. İnşaat şirketlerini, proje geliştiricilerini ve emlak danışmanlarını tek çatı altında buluşturan emlak pazarlama platformu, şeffaf, veriye dayalı ve performans odaklı bir satış altyapısı sunuyor.

Portekiz merkezli PropTech (gayrimenkul teknolojileri) platformu Topli.io Kurucusu Igor Bessonov, platformlarına dair şu açıklamada bulundu: “Türkiye, hareketli inşaat sektörü ve hızla büyüyen emlak danışmanı ağıyla güven, altyapı ve ölçülebilir verimlilik getiren teknolojik çözümlere hazır. Topli.io olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı ve sektöre daha şeffaf, veriye dayalı bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz.”

“Türk gayrimenkul piyasası şeffaflık ve standartlaşma eksikliğiyle mücadele ediyor”

Klasik ilan sitelerinden ve emlak ajanslarından farklı olarak proje geliştiricilerini ve emlak danışmanlarını tek dijital platformda birleştiren bir B2B2C ekosistemi olarak çalışan Topli.io'nun İstanbul Ofisi Müdürü Hassan Abidi, “Türkiye’de gayrimenkul piyasası uzun süredir şeffaflık ve standartlaşma eksikliğiyle mücadele ediyor. Topli.io, hem geliştiricilere hem de danışmanlara her işlemin veriye dayalı görünümünü sunarak piyasaya açıklık ve güven kazandırıyor. Bu, sektörün daha profesyonel ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmesi için önemli bir adım. Platformdaki geliştiriciler projelerini yükleyebiliyor, doğrulanmış portföyleri paylaşabiliyor ve danışman performansını anlık olarak takip edebiliyor. Danışmanlar ise yapay zeka destekli sunum araçlarına, güncel stoklara ve komisyon korumasına erişerek hem zaman hem de güvence kazanıyor” dedi.

Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin ilk adımına İstanbul’da başlayan Topli.io, platformu kullanan geliştiricilere doğrulanmış geniş bir satış ağına anında erişim sağlayarak pazarlama maliyetlerini düşürüyor ve ölçülebilir yatırım getirisi sunuyor. Sonuç odaklı bir modelle çalışan platform, peşin ücret talep etmiyor; geliştiriciler yalnızca satış gerçekleştiğinde komisyon ödüyor. Yapay zeka, otomasyon ve insan uzmanlığını bir araya getiren platform, gayrimenkul satışlarında şeffaflık, işbirliği ve güven üzerine kurulu yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Topli.io: Doğrudan erişim ve inovatif çözümlerle emlak pazarını dijitalleştiriyor

Gayrimenkul sektöründe, doğrudan ve şeffaf erişim imkanı sunan Topli.io, aracılar ve ek koşullar olmaksızın önde gelen emlak geliştiricilerinin listelerine anında ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, sürekli güncellenen ve geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni konut veritabanı üzerinden, kendilerine özel teklifler oluşturma esnekliğine sahip oluyor. Platform, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde hizmet vererek küresel bir erişim sağlarken; gayrimenkul yetkinliklerini artırmak isteyen profesyonellere yönelik web seminerleri, kapsamlı eğitim materyalleri ve pratik satış kılavuzları aracılığıyla sürekli gelişim fırsatları sunuyor.

Sektörde 15 yılı aşkın deneyime sahip uzman bir ekip tarafından desteklenen Topli.io, kısa sürede bağımsız platformlardan 12 prestijli ödül kazanarak başarısını tescilledi. Kullanıcılar ve iş ortakları tarafından elde edilen %98'lik olumlu geribildirim oranı, platformun pazardaki güvenilirliğinin ve etkinliğinin en güçlü göstergesi kabul ediliyor. Topli.io, Türkiye’de şeffaflık, erişilebilirlik ve sürekli öğrenme odaklı yaklaşımıyla gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor.