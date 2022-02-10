Emlak zincirinin patronu Gökhan Taş, inşaat işine girdi

Leyla İLHAN

Amerikalı Coldwell Banker’den sonra 2018’de Era Real Estate’in Türkiye ve Kıbrıs haklarını alarak Türkiye’de 185 emlak ofisi açan Gökhan Taş, inşaat işine girdi.

Premier Yapı ile sektöre giriş yapan Taş, kendisine ait arsalarda 2 yılda 700 milyon liralık projeler yapacak. İnşaat sektörüne girişleri hakkında bilgi veren Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 24 yıllık ticaret,16 yıllık gayrimenkul tecrübesi ile inşaat işine adım attıklarını kaydetti.

7 arsasında villa, yazlık ev yapacak

Markaları Premier Yapı ile arsaları kendilerine ait olan Edirne Şükrüpaşa'da 12 bin 500 m2 satılabilir alanda 100 dairelik proje, Sultanköy Marmaraereğli’sinde 5 bin m2 tamamı deniz manzaralı 40 dublex yazlık yapacaklarını anlatan Taş, “Eskişehir Odunpazarı Orhangazi'de 12 bin m2’lik alanda 40 villa, Bodrum Torba yeni otogar yanında tamamı deniz manzaralı 40 villa, Çeşme Çiftlikköy de tamamı deniz manzaralı 2 bin 300 m2 arsada malikane yapacağız.” diye konuştu.

Endüstriyel bina da var

Aliağa’da 30 bin m2’lik alanda endüstriyel bina da yapacaklarını söyleyen Gökhan Taş, “İzmir Bayındır’da bize ait 31 bin m2 birleştirilebilir, 125 bin m2 arsa satış veya kiraya verilerek yapılabilecek 90 bin m2 lojistik tesis ile adım atıyoruz.” dedi.

Nüfus genç, ev sahipliği oranı düşük

Türkiye emlak sektörü Avrupa’nın en dinamik emlak sektörü olduğunu kaydeden Gökhan Taş, “Baktığınız zaman en fazla konut burada satılıyor, en fazla arsa, tarla yine bizde satılıyor. Öte yandan 84 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 20 ülkesinden biri ve diğer kalabalık ülkelere kıyasla nüfusu genç, dinamik. Evlilik sayısı, tek başına evinde yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Buna karşın ev sahipliği oranı15 yıl öncesinde yüzde 61 iken, günümüzde yüzde 59 ile Avrupa’da en düşük ülkelerden biri. Biz ulaşılabilir fiyatlarla büyük potansiyel barındıran bu sektörde uzun vadeli planlarla yatırımlara başladık.” açıklamasını yaptı.

2 yıl içinde GYO olacak

Coldwell Banker Türkiye, Era Türkiye ve Muzayede.com ile sektörün her lokasyonda nabzını tuttuklarını aktaran Gökhan Taş, “Önümüze çıkan fırsatları değerlendiriyoruz. Bu sebeple yatırımcılarımıza çok iyi prim sağlayacak işlere imza atacağız. Amacımız 2 yılda şu an ki değeri ile 700 milyon TL’lik üretim sağlamak, ayrıca 2 yıl içinde Premier GYO olarak yola devam edip, 5 yılda bilinen bir inşaat markası olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.