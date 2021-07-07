Empiya, emlak sektöründe dijital pazaryerini kurdu

Ulusal ve global alanda ayrıcalıklı teknoloji çözümleri ve adaptör servisleriyle ‘Dijital Emlak Ticareti ve Pazaryeri’ platformu olmak üzere yola çıkan EMPİYA, sektörün tanınan ve uzman kadrosuyla hizmet verecek. Kurumun Genel Müdürlük koltuğunda Sadık Tüfekçi otururken, Genel Müdür Yardımcısı Derya Dikkaya, Kurumsal Satış Direktörü Aylin Coşu, Saha Satış Direktörü Ziynet Ekici ve Mali ve İdari İşler Müdürü Burçak Çoktan görev alıyor.

Emlak sektöründe yeni bir vizyon

Geçmişin gayrimenkul verisini, gelecek ihtiyaçları karşılamak için kullandıklarını belirten EMPİYA Genel Müdürü Sadık Tüfekçi, “Emlak sektörü yeni bir vizyon ile ele alınmak zorundadır. EMPİYA olarak; teknolojik altyapımızdan aldığımız destekle hayata geçirdiğimiz ve gayrimenkul ticaretini uçtan uca tanımlayacak EMPİYA Club ile tüm üyelerimize; bilen, bulan, koruyan ve ortak paydada buluşturan bir ekosistem sunuyoruz. Dijital bir emlak pazaryeri olma yolunda sektörün en iyileri ile yaptığımız anlaşmalar alıcı, satıcı ve aracı üçgenine sıkışmış ticarete yeni bir soluk kazandıracaktır” dedi.

“Bilir, bulur, korur ve markette buluşturur”

EMPİYA tarafından hayata geçirilen hizmetler gayrimenkul ticaretinin temel taşlarını oluşturduğunu belirten Tüfekçi; “EMPİYA hangi mülklerin değer değişimi yaşadığını bilir, potansiyel yatırım alanlarını bulur, hangi emlak danışmanı ile çalışılması gerektiğini belirtir ve tüm paydaşları tek bir pazaryerinde buluşturur. Bütün bunları yaparken hiçbir konvansiyonel yöntem kullanmaz. Tamamen dijital, veriye dayalı ve teknolojik işlemlerle gerçekleştirir” dedi.

Gayrimenkul sektörü profesyonellerine iyi kurgulanmış bir CRM hizmeti sunacaklarını ve portföylerini anlık olarak takip edebileceklerini söyleyen EMPİYA Genel Müdürü Sadık Tüfekçi, “Hukuki altyapıya oturtulmuş, güvence altına alınmış, yaptırım gücü yüksek yeni bir emlak ticaret ağı kurduk. Bölgesindeki gelişmelere hâkim, kendi alanında uzmanlaşmış herkesin bu ticaretten pay almasını sağlıyoruz” diye konuştu.

EMPİYA Club ile dijital dünyanın kapıları açılıyor

EMPİYA Club üyesi gayrimenkul profesyonellerine büyük veri, yüksek teknoloji ve gelişmiş yazılım imkânlarını sunduklarını dile getiren Tüfekçi, “Gayrimenkul sektöründe dijital dünyanın kapıları ardına kadar açılıyor. Gayrimenkul profesyonelleri müşterilerine kaliteli hizmet sağlayarak sadık bir network ağına ulaşabilecek. EMPİYA Club içerisinde gerçek satıcı, doğru fiyat, uzman danışman ve ciddi teklif işleyişinden hiçbir zaman vazgeçilmeyecektir. Bu sayede farklı yerlerde gördüğümüz piyasa yoklama gibi faaliyetler olmayacaktır. Bu faaliyetlerde bulunan, piyasayı manipüle etmeye çalışan kişilerle tüm yaptırım haklarımız saklıdır” dedi.