EMYD Partners, KOBİ’leri AliExpress ve Amazon ile e-ticarete hazırlıyor

E-ihracatı ve e-ticareti geliştirme hedefiyle 2019 yılında kurulan EMYD Partners, KOBİ’lerin e-ticarete hazırlanması için altyapı, yazılım, entegrasyon ve Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

KOBİ ölçeğinde, kurumsal niteliği bulunan şirketlere odaklanarak AliExpress ve Amazon gibi pazar yerlerine açılmasını sağladıklarını kaydeden EMYD Partners kurucusu Fehmi Darbay, “AliExpress ile yaptığımız özel anlaşma çerçevesinde Türk satıcıların platformda yer almalarını, mağazalarının açılıp ürünlerinin yüklenip satılmasını ücretsiz olarak sağlıyoruz. Yine dünyanın en büyük pazar yerlerinden olan Amazon’un da Türkiye’deki yerel ağ sağlayıcı partneri olarak, e-ticaret sitelerinde satıcılara hizmet veriyoruz. Yurtiçinde Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Akakçe, Cimri, Alınıyor, Amazon TR gibi, yurtdışında ise Amazon, AliExpress, Etsy, Ebay, Shopify, Ozon, Lamoda, Wayfair, Wish gibi platformlarda Türkiye’deki satıcılara destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk KOBİ’ler AliExpress ile 150 ülkeye ihracat yapıyor

13 yıldır e-ticaretin içinde olduğunu, Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi ve büyümesi adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu ileten Darbay, Haziran 2019’da pazar yeri hesap yönetim hizmeti sunan şirketini kurduğunu duyurdu.

Bugüne kadar 70’e yakın firmaya pazaryerlerinde yer alması için hizmet verdiklerini kaydeden Darbay, “AliExpress tarafından ‘AliExpress Türkiye Resmi Eğitmenliği’ sertifikamız bulunuyor. Aynı zamanda yine Amazon’un da yerel ağ sağlayıcı olarak partnerliğini yapıyoruz. AliExpress, iş ortaklıkları sayesinde platformda aktif satış yapan binlerce Türkiyeli firmanın siparişlerini Rusya, Avrupa ve Ortadoğu gibi pazarlar başta olmak üzere 150 ülkeye e-ihracat yaptı. Yeni dönemde çeşitli ülkelerde Türk satıcılara depo hizmeti sunarak e-ihracatı desteklemeyi planlıyoruz. Yerli ürünlerin tüm dünyaya, ilgili pazar yerlerinde satılması adına girişimlerde bulunuyoruz.” diye konuştu.

Türk markaların e-ihracat satışları 3 kat arttı

AliExpress’in aktif olarak alışveriş yapan müşteri sayısının 150 milyondan fazla olduğunu aktaran Darbay, "AliExpress bir yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ve son bir yıldır çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. AliExpress içinde on binlerce Türk satıcı var. Günde binlerce ürün Türkiye’den dünyaya gönderiliyor. Türk markalarının e-ihracat satışları bu dönemde 3 kat arttı.” şeklinde konuştu.

2019 yılında dünya e-ticaret hacminin 3.5 trilyon dolar iken, 2020 yılının ilk 6 ayında pandeminin de etkisiyle e-ticaret yüzde 70 artığını bildiren Darbay, Türkiye’nin dünya e-ticaretinden aldığı payın ise sadece binde 4 olduğunu söyledi. Darbay, "2019’ın ilk 6 ayında Türkiye’deki e-ticaretin oranı, genel ticaretin sadece yüzde 8,4’ü iken, bu yılın 6 ayda ise bu oran yüzde 14,2’e çıktı. Türkiye pazar payına bakacak olursak, 2019 yılı e-ticaret hacmi ise 136 milyar TL’ye ulaştı ve bu yılının ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64’lük bir artış gösterdi.” dedi.