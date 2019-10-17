En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı

17 Ekim 2019

Önceki gün Türkiye’nin en büyük deneyim alanlı Profilo Mağazası’nı da Bodrum’a kazandıran Çağdaş Holding’in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Mağazacılık anlayışında fark yaratacak adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bodrum’daki lüks konut ve turizm yatırımları ile dikkat çeken Çağdaş Holding, bünyesindeki beyaz eşya mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Çağdaş Holding’in yatırımları ile Türkiye’nin en büyük Profilo mağazası Bodrum’da geniş katılımla açıldı. İçerisinde deneyim alanı olan ilk mağaza özelliğini taşıyan Profilo Bodrum’un açılışına Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Profilo Ev Aletleri Satış Direktörü Semir Kuseyri de katıldı.

Çok sayıda davetlinin eşlik ettiği açılışa ev sahipliği yapan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, günümüzde tüketicilerin deneyimlemeye yönelik beklentileri üzerine tüm sektörlerde “daha fazla deneyim” trendinin öne çıktığına dikkat çekerek, Türkiye’nin ilk ve en büyük deneyim alanlı Bodrum deneyim mağazamız da bu beklentiler dikkate alınarak tasarlandı. Gayrimenkul ve turizm sektöründe olduğu gibi perakende ve teknoloji sektöründe de yenilikleri takip etmeye ve büyümeye devam edeceğiz." dedi. Açılışta Profilo ankastre fırının aynı anda 3 çeşit yemek pişirmesi deneyimlenirken, klima deneyimleme odası ve ufak ev aletleri kullanım özellikleri de anlatıldı.