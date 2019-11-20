"En çok balı Çin üretiyor ancak en kaliteli bal Türk balı"

20 Kasım 2019

Arıcılık sektöründe haziran ayında başlayan bal hasadı dönemi eylül ayı ile birlikte son buldu. Eylül ayında gerçekleşen hasat, arıcılık sektörü için büyük önem taşıyor. Geçen yıl 48 ülkede ağızları tatlandıran ve bu seneki hasatlarda yüksek rekolte elde edilen Türk balı, 84 binden fazla işletme tarafından 7,9 milyonu aşkın kovanda 115 bin tondan fazla bal üretimiyle Çin’in ardından dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alıyor.



‘Doğru hasat ile üretimi artırmak mümkün’



Türkiye’deki bal hasadı ve bal üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Geçtiğimiz yıl eylül ayı içerisinde yaptığımız bal hasadında tüm kovanlarımızdan 12.400 kg bal elde etik. 2019 yılı geneline baktığımızda ise toplamda 14.800 kilo bal üreterek, Türkiye’de arıcılık sektörüne ve bal üretimine büyük bir katkı sağladık. Arıcılık sektörünün ülkemiz için çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Türkiye'de bir kovandan sezonluk alınan ortalama bal miktarı 14-15 kilogram. Ancak bilinçli arıcılıkla ve doğru hasat teknikleri ile yıllık üretimimizi rahat bir şekilde 20 kg ye çıkarabiliriz.” dedi.



‘Dünyada en iyi balın üretildiği ülkede yaşıyoruz’



Türkiye ile büyüklüğü karşılaştırılamayan Çin’in, Türkiye’den çok daha fazla bal üreteceğinin altını çizen Aksoy, “Dünyada birinci olmamız mümkün değil ama kalitede Dünyada en iyi balın üretildiği bir ülkede yaşamanın farkındalığıyla, dahada kalitemizi yükselterek Türk balının tüm dünya bal severlerinin sofralarını süslemesi her zaman bizim için önemli bir hedef olacaktır” dedi.