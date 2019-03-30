En Gümrük, müşteri memnuniyeti için hazır

30 Mart 2019

En Gümrük olarak, 2018’de başlattıkları yalın yönetim sistemi ile tüm hizmetleri iyileştirmeye odaklandıklarını belirten Arzu Güvenel, “2019 da ise geliştirdiğimiz bu hizmetlerimize yönelik, müşterilerimizden gelen olumlu/olumsuz geri bildirimlerin sistematik şekilde iyileştirilmesine yoğunlaştık” diye konuştu.

Uluslararası ticaretin gereklerini ve işletmelerin ihtiyacı olan gümrük, dış ticaret mevzuatı uygulama ve prosedürlerini teknolojik ve yenilikçi çözümleri ile yönettiklerini dile getiren Güvenel, “İş ortaklarımız için lojistik destekli projeler geliştiren bir kurumuz. Gümrük müşavirliği hizmet alanı, ticarete tabi eşyaya dair sipariş verilmesinden bu eşyanın nihai varışına ve işletme içerisinde tüketimine kadar geçen süreçlerin, birçok ulusal ve uluslararası kanuna dayalı olarak projelendirilmesi ve yönetilmesi gibi çok geniş kapsamlı faaliyetler bütününe yayılmış durumda. Biz de hizmetlerimizi bu bakış açısıyla geliştiriyor ve yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm iş süreçlerini takip ederek, hedefler belirliyoruz”

Sektörün, sürekli yenilenen birçok mevzuatın aynı anda uygulanmasını gerektiren bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Arzu Güvenel, “Kurguladığımız sistemde; faaliyetlerimizin bütününde gerçekleşen tüm iş süreçlerini başladığı andan itibaren kayıt altına alıyor, belirlenmiş KPI hedefleri ile zaman hedef performansını takip ediyor, sunulan hizmette müşterimize değer yaratan/yaratmayan unsurları tespit ediyor ve iyileştirme hedefleri belirliyoruz” ifadelerini kaydetti.

Kurdukları sistemin, müşterilerinin web sitesi üzerinden tüm işlem süreçlerini eş zamanlı izleyebilmesine, performans ölçümü yapabilmesine, online takip ve çok çeşitli rapor seçenekleri ile analiz çıkarmasına olanak sağladığını vurgulayan Güvenel, “Bu yıl hedefimiz, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile sunduğumuz hizmetlerin müşterilerimize olan yansımasını geri bildirimlerle kayıt altına alarak analiz etmek, müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde artırmak üzerine proje bazlı çözümler geliştirmek” dedi.