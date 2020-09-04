“En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” ödülü Bilkent Center'in

04 Eylül 2020

Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım'ın yönetiminde olan Bilkent Center'in 10 ülkeden 75'e yakın projenin değerlendirildiği Global RLI Ödülleri 2020'de “En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” kategorisinde ödül aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilkent Center, Ankara Kahve Festivali ile 4 kategoride platin ödül Hermes Yaratıcı Ödülleri, 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile 'Özel Etkinlik' kategorisinde platin ödülleri MarCom Ödülleri, renovasyon projesi ile 'Ticari Yenileme / Geliştirme' ve 'Perakende Mimarisi' kategorilerinde 2 ayrı ödülü European Property Awards'ın ardından Global RLI Awards 2020 ile global ölçekteki başarısını taçlandırmış oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Pandemi nedeniyle ödül töreni bu yıl online olarak düzenlendi. Açıklamada görüşleriner yer verilen Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Deniz Bozan, 10 ülkeden 75'e yakın proje değerlendirildiği Global RLI Ödülleri 2020'de Bilkent Center ile bu ödülü kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.