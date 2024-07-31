En iyi makarna ödülünün sahibi Pastavilla oldu

Pastavilla, 350 dönüme yayılan yıllık 190 bin ton yüksek üretim kapasiteli dünya standartlarına uygun, son teknoloji tesislerinde üretim gerçekleştiriyor. Türkiye’de sektörün ilk devlet onaylı Ar-Ge laboratuvarı ve en fazla sertifikaya sahip makarna üreticilerinden olan Pastavilla, üretimini gerçekleştirdiği ürünlerini 100’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Klasik serisinde 20 farklı özelliğe sahip 13 çeşit özel ürünü bulunan marka, bu özel ürünlerini ‘Serie Speciale’ çatısı altında tüketici ile buluşturuyor ve ihracatının büyük bölümünü Kanada’ya yapıyor.

“İlk ve tek sayılacak ürünler üzerinde çalışıyoruz”

Global pazarda kalite beklentisi yüksek ülkelerin Pastavilla’yı tercih ettiğini belirten Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan Ünlü, araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu kurum kültürü haline getirdiklerini ifade ederken, Ar-Ge ekibinin firma için çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ünlü, “Kalite kontrol testlerini modern ve son teknoloji laboratuvarlarda gerçekleştiren Pastavilla, ürünleri buğdayın fabrikaya girişinden ambalajlandığı noktaya kadar denetliyor ve sürekli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünler geliştirmeye odaklanıyor” dedi. Yurt dışı odaklı pek çok çalışmaları olduğundan söz eden Ünlü, Avusturalya ve ABD’de güçlü konumda olduklarını, Avrupa’da büyümeye devam ettiklerini belirtti. Japonya ve Kanada gibi gelişmiş pazarlarda ise daha da büyümeyi planladıklarını dile getiren Ünlü, “Amerika, Kanada ve Türkiye’deki laboratuvarlarımızda Ar-Ge yatırımı yapmaya devam ediyoruz. Firma olarak 10 yıl içinde yine gıda sektöründe ama farklı kategorilerden ürünleri piyasaya sunma hedefimiz var” şeklinde konuştu. Ünlü, ilk ve tek sayılacak ürünler üzerinde çalıştıklarını, hedeflerinin yeni ürünler çıkarıp daha fazla ihtiyacı karşılamak olduğunu kaydetti. Ayrıca premium segmentte pazar lideri olarak, tüketicinin benimsediği yeni beslenme trendlerini ve alışkanlıklarını titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Türkiye’de ilk ve tek olan Veggipasta,‘Yılın İnovatif Ürünü Ödülü’nü aldı

Türkiye’de ilk ve tek olan Veggipasta’nın Pastavilla Ar-Ge merkezinde uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Dilara Arslan Ünlü, tüketiciyi dinleyip onların ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirdiklerini ifade etti. Gluten tüketmeyen tüketiciler için geliştirdikleri, sadece sarı bezelye ve suyla üretilen Veggipasta’nın içinde ve aynı zamanda bildiğimiz makarna tadını vaat ettiğinden söz eden Ünlü, bakliyattan üretilen Veggipasta’nın besin değeri yüksek olması sebebiyle ve kompleks karbonhidrat içeriğiyle diyetisyenler tarafından tercih edildiğini ve diyet listelerinde tavsiye edildiğini dile getirdi. Veggipasta’nın 2022 yılında YouGov tarafından ‘Yılın İnovatif Ürünü’ olarak temel gıda kategorisinde derece kazandığını anımsatan Ünlü, diğer bir fark yaratan ürünlerinin de Pastavilla Porsiyon Spaghetti olduğuna dikkat çekerek, “Dengeli beslenmeye katkı sağlıyor. Bu ürünümüzle gıda israfını da önlemeyi amaçlıyoruz” dedi.